Guvernul federal american, în pericol de blocaj. JD Vance: "Ne îndreptăm spre o închidere a economiei"

Vicepreședintele JD Vance a anunțat luni că guvernul SUA " se îndreaptă spre o închidere a activității sale ", dacă nu se ajunge la un acord între republicani și democrați din Congres.

Donald Trump și democrații rămân într-o situație de impas bugetar, scutirile de taxe pentru asistența medicală fiind în centrul dispute, scrie France 24, conform Mediafax.

Președintele american Donald Trump și adversarii săi democrați par să fi făcut puține progrese la o întâlnire de la Casa Albă menită să prevină un „shutdown” al guvernului care ar putea perturba o gamă largă de servicii chiar de miercuri.

Ambele părți au ieșit din întâlnire spunând că cealaltă ar fi de vină dacă Congresul nu reușește să prelungească finanțarea guvernamentală dincolo de termenul limită de marți la miezul nopții.

Democrații spun că orice acord de prelungire a acestui termen limită trebuie să mențină și beneficiile de sănătate care expiră, în timp ce republicanii lui Trump insistă că finanțarea sănătății și cea guvernamentală trebuie tratate ca probleme separate.

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a declarat că cele două părți "au divergențe foarte mari”.

Dacă Congresul nu ia măsuri, mii de angajați ai guvernului federal ar putea fi concediați temporar – de la NASA la parcurile naționale – și o gamă largă de servicii ar putea fi perturbate. Instanțele federale ar putea fi nevoite să se închidă, iar granturile pentru întreprinderile mici ar putea fi amânate.

Blocajele bugetare au devenit relativ obișnuite la Washington în ultimii 15 ani și sunt adesea rezolvate în ultimul moment. Însă disponibilitatea lui Trump de a trece peste sau ignora legile de cheltuieli adoptate de Congres a introdus o nouă dimensiune de incertitudine.

Trump a refuzat să cheltuiască miliarde de dolari aprobate de Congres și amenință că va prelungi epurarea forței de muncă federale dacă Congresul permite închiderea guvernului. Doar o câteva agenții au publicat până acum planuri care detaliază cum ar proceda în acest scenariu.

