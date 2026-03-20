Chuck Norris, legenda filmelor de acțiune de la Hollywood, a murit la vârsta de 86 de ani. Actorul care a fost idolul mai multor generații s-a stins din viață subit, după ce a fost internat de urgență în Hawaii. Faima lui a venit nu doar din roluri memorabile, dar și din glumele fanilor care l-au considerat mereu invincibil.

Aceasta este scena legendară prin care lumea a făcut cunoștință cu Chuck Norris. Americanul era deja campion mondial la karate atunci când a jucat în Drumul Dragonului, alături de Bruce Lee. Cei doi se antrenau împreună de doi ani, iar filmul i-a deschis ușa Hollywoodului lui Chuck Norris.

Au urmat alte 50 de roluri. Printre cele mai cunoscute au fost filmele Delta Force sau Dispărut în acțiune și serialul Walker Polițist Texan, în care a jucat timp de opt ani.

Vestea morții lui a fost anunțată de familie pe Instagram, la o zi după ce starul a fost internat în Hawaii pentru o urgență medicală.

"Pentru lumea întreagă, a fost un expert în arte marțiale, un actor și un simbol al forței. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate extraordinar, inima familiei noastre" a anunțat familia actorului.

Fiul lui Chuck Norris i-a adus un omagiu emoționant

Tot pe rețelele de socializare, fiul lui i-a adus un omagiu emoționant.

"Ești omul pe care l-am admirat toată viața mea. Ai fost cel mai minunat tată pe care Dumnezeu mi l-ar fi putut da și cel mai bun om pe care l-am cunoscut vreodată. Te iubesc, tată. Îmi va fi dor de tine pentru totdeauna" a fost mesajul trimis de fiul actorului.

În viața personală, Chuck Norris a fost căsătorit de două ori și avea cinci copii. A spus mereu că își pune familia mai presus de orice. De altfel, în 2017 el a renunțat să mai joace în filme pentru a avea grijă de soția lui, care s-a intoxicat în timpul unei proceduri medicale.

"Situația m-a speriat de moarte! Îmi spuneau că nu are nimic, dar murea sub ochii mei. […] Îmi voi dedica viața încercării să o țin cât mai sănătoasă posibil", povestea actorul Chuck Norris.

"Nu îmbătrânesc, eu trec la nivelul următor!"

Nu a renunțat însă la artele marțiale și a postat un clip cu un antrenament chiar acum 10 zile, când a împlinit 86 de ani.

"Nu îmbătrânesc, eu trec la nivelul următor!" spunea Chuck Norris.

Cariera legendarului Chuck Norris

După o carieră în care a jucat doar roluri de dur, Chuck Norris a atins statutul de legendă în ultimii 20 de ani. Calitățile lui au devenit subiectul unui șir nesfârșit de glume. "Chuck Norris nu are nevoie de GPS, el decide unde este! Chuck Norris a numărat până la infinit - de două ori!" - sunt doar câteva dintre ele. Mitul a fost întreținut și de actor, care a postat clipuri în care glumește că ridică greutăți de 250 de kilograme.

"Atunci când fac flotări, nu mă împing pe mine în sus, împing Pământul în jos" glumea Chuck Norris.

Una dintre glume a fost inclusă și în filmul Eroi de Sacrificiu 2, ultimul rol pe marele ecran.

"[Am auzit alt zvon, că ai fost mușcat de o cobră regală] Da, am fost mușcat. Dar după cinci zile de durere agonizantă, cobra a murit" a fost replica faimoasă.

Chuck Norris lasă în urmă și o impresionantă moștenire în cinematografie, dar și în arte marțiale.

"Când am intrat în armată, eram în tabăra de instrucție și un tip hispanic m-a întrebat 'știi ce înseamnă numele Carl în engleză?'. I-am spus 'da, e Charles'. Mi-a zis 'da, iar porecla pentru Charles este Chuck, așa că o să-ți zic Chuck'. Și, dintr-un anumit motiv, a rămas lipit de mine și din acel punct toată lumea mi-a spus Chuck" spunea Chuck Norris într-un interviu.

