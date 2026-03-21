Curg valuri de reacţii după moartea lui Chuck Norris, legenda filmelor de acţiune de la Hollywood. Actorul, care a fost idolul mai multor generaţii, s-a stins din viaţă subit la vârsta de 86 de ani, după ce a fost internat de urgenţă în Hawaii. Faima lui a venit nu doar din roluri memorabile, dar şi din gulmele fanilor care l-au considerat mereu... invincibil.

Steaua lui Chuck Norris de pe Bulevardul Celebrităţilor de la Hollywood s-a transformat, la scurt timp după vestea care a şocat o întreagă lume, într-un altar de flori. De la staruri la politicieni, toţi i-au adus câte un omagiu.

''Adio, prietene!'', a scris premierul Ungariei, Viktor Orban pe reţeaua X, alături de un clip în care apare alături de fostul actor.

Vestea tragică nu a trecut neobservată nici pe lângă Donald Trump

"Era un tip grozav. Era un tip cu adevărat dur. Nu ai fi vrut să te pui cu el!", spune Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Aceasta este scena legendară prin care lumea a făcut cunoştinţă cu Chuck Norris. Americanul era deja campion mondial la karate atunci când a jucat în Drumul Dragonului, alături de Bruce Lee. Cei doi se antrenau împreună de doi ani, iar filmul i-a deschis uşa Hollywodului lui Chuck Norris.

Au urmat alte 50 de roluri. Printre cele mai cunoscute au fost filmele Delta Force sau Dispărut în acţiune şi serialul Walker Poliţist Texan, în care a jucat timp de opt ani.

Omagii emoţionante după vestea morţii actorului Chuck Norris

Vestea morţii lui a fost anunţată de familie pe Instagram, la o zi după ce starul a fost internat în Hawaii pentru o urgenţă medicală: "Pentru lumea întreagă, a fost un expert în arte marțiale, un actor și un simbol al forței. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate extraordinar, inima familiei noastre"

Tot pe reţelele de socializare, fiul lui, i-a adus un omagiu emoţionant: "Eşti omul pe care l-am admirat toată viaţa mea. Ai fost cel mai minunat tată pe care Dumnezeu mi l-ar fi putut da şi cel mai bun om pe care l-am cunoscut vreodată. Te iubesc, tată. Îmi va fi dor de tine pentru totdeauna"

În viaţa personală, Chuck Norris a fost căsătorit de două ori şi avea cinci copii. A spus mereu că îşi pune familia mai presus de orice. De altfel, în 2017 el a renunţat să mai joace în filme pentru a avea grijă de soţia lui, care s-a intoxicat în timpul unei proceduri medicale.

"Situaţia m-a speriat de moarte! Îmi spuneau că nu are nimic, dar murea sub ochii mei. Îmi voi dedica viaţa încercării să o ţin cât mai sănătoasă posibil", spune Chuck Norris, actor.

Nu a renunţat însă la artele marţiale şi a postat un clip cu un antrenament chiar acum 10 zile, când a împlinit 86 de ani. După o carieră în care a jucat doar roluri de dur, Chuck Norris a atins statutul de legendă în ultimii 20 de ani. Calităţile lui au devenit subiectul unui şir nesfârşit de glume. "Chuck Norris nu are nevoie de GPS, el decide unde este! Chuck Norris a numărat până la infinit - de două ori!", sunt doar câteva dintre ele. Mitul a fost întreţinut şi de actor, care a postat clipuri în care glumeşte că ridică greutăţi de 250 de kilograme.

Una dintre glume a fost inclusă şi în filmul Eroi de Sacrificiu 2, ultimul rol pe marele ecran.

Reporter: Am auzit alt zvon, că ai fost muşcat de o cobră regală.

Chuck Norris: Da, am fost muşcat. Dar după cinci zile de durere agonizantă, cobra a murit.

Chuck Norris lasă în urmă şi o impresionantă moştenire în cinematografie dar si in arte martiale.

Anda Anghelache

