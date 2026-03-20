Cele mai bune glume cu Chuck Norris. Legendarul actor, mort la 86 de ani, va rămâne mereu eroul unor bancuri

Chuck Norris, legenda filmelor de acţiune, s-a stins din viaţă la vârsta de 86 de ani. El fusese internat în urmă cu două zile într-un spital din Hawaii. Apropiaţii au declarat iniţial că actorul se simţea bine şi se antrena constant.

Chuck Norris a scris istorie în lumea filmelor şi a serialelor de acţiune. El a jucat în "Walker, poliţist texan", dar şi filme precum "The Student Teachers", "A Force of One", "Martial Law", "An Eye for an Eye", "Hero and the Terror" ori în seria "The Expendables".

Cine a fost Chuck Norris

Chuck Norris s-a născut pe 10 martie 1940 în Ryan, Oklahoma și a fost - pe lângă un actor cu multe roluri - și un expert în arte marţiale. După ce a servit în Forţele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, Chuck Norris a fondat propria şcoală numită "Chun Kuk Do".

Cele mai bune glume cu Chuck Norris

Dimineaţa, soarele îi bate în geam lui Chuck Norris ca să ceară voie să răsară

Chuck Norris a lovit odată un cal în barbă. Descendenţii acelui cal se numesc acum girafe

Chuck Norris donează regulat sânge la Crucea Roşie, dar niciodată pe al lui

Chuck Norris nu poartă ceas. El decide cât e ceasul

Tu trăieşti pentru că Chuck Norris te-a lăsat în viaţă

Chuck Norris strănută cu ochii deschişi

Chuck Norris a înecat un peşte sub apă

Chuck Norris este atât de rapid încât lumina nu îl poate găsi

Chuck Norris poate auzi limbajul mimico-gestual

Atunci când Alexander Bell a inventat telefonul avea trei apeluri nepreluate de la Chuck Norris

Chuck Norris a fost deja pe Marte. De aceea nu este nicio urmă de viaţă acolo

Chuck Norris şi Superman s-au luptat cândva. Iar cel care a pierdut a trebuit să poarte chiloţii deasupra pantalonilor

Chuck Norris a numărat până la infinit. De două ori!

Chuck Norris poate să trântească o uşă rotativă

Chuck Norris a fost muşcat o dată de un şarpe cu clopoţei. După trei zile de durere şi agonie, şarpele a murit

Chuck Norris face focul cu două cuburi de gheaţă

Unii poartă pijamale cu Superman. Superman poartă pijamale cu Chuck Norris

Chuck Norris a distrus tabelul lui Mendeleev pentru că Chuck Norris recunoaşte doar elementul surpriză

Chuck Norris a escaladat Everestul în 15 minute, din care 14 i-au luat doar să facă un om de zăpadă la baza muntelui

Frica de păienjeni se numeşte arahnofobie, frica de spaţii înguste se numeşte claustrofobie, iar frica de Chuck Norris este pur şi simplu normală

Chuck Norris a aruncat odată un bumerang care nu s-a mai întors

De ce în calendarul lui Chuck Norris se trece direct de la 31 martie la 2 aprilie? Nimeni nu îl păcăleşte de Chuck Norris

Chuck Norris poate să aplaude cu o singură mână

Chuck Norris s-a născut într-o cabană construită de el

Când Chuck Norris face flotări, nu se ridică pe el, el împinge pământul în jos

Există două tipuri de infractori: care trăiesc şi cei care l-au întâlnit pe Chuck Norris

