Hoţ român căutat în toată Europa, prins în Italia după aproape doi ani de fugă. Un tatuaj l-a dat de gol

Un român de 26 de ani, condamnat în România la aproape opt ani de închisoare, a fost prins în Italia, la San Giorgio della Richinvelda, după luni întregi de căutări. Tânărul era urmărit la nivel european și se ascundea în casa unor conaționali.

Potrivit publicației Pordenone Today, M.B., în vârstă de 26 de ani, era căutat de tribunalele din Iași și Galați, după ce fusese condamnat la 7 ani și 10 luni de închisoare pentru mai multe furturi din locuințe și mașini, comise în România între 2020 și 2021.

În 2023, după pronunțarea sentințelor, tânărul a fugit din țară, şi a forţat astfel autoritățile române să emită două mandate europene de arestare pe numele lui.

Urmarit în toată Europa, prins în provincia Pordenone

După luni de investigații, bărbatul a fost localizat de carabinierii din cadrul Nucleului de Investigații Pordenone, care îl urmăreau de aproape o lună. Anchetatorii au descoperit că acesta avusese contacte recente în zona Friuli Venezia Giulia.

Românul, care folosea mai multe identități false pentru a scăpa de verificări, fusese văzut în 2024 în Calabria și Basilicata și chiar verificat în ianuarie 2025, la Cosenza, însă atunci nu fusese recunoscut.

Un tatuaj l-a dat de gol

După mai multe zile de filaj, M.B. a fost depistat la San Giorgio della Richinvelda, în locuința unor conaționali. "A fost recunoscut datorită unui tatuaj de pe gât", precizează carabinierii.

La momentul arestării, tânărul a încercat din nou să-i inducă în eroare pe anchetatori, prezentând un document românesc fals de o calitate foarte bună. Doar un ochi experimentat a reușit să observe că actul era contrafăcut.

Bărbatul a fost dus la secția de poliție, unde analiza amprentelor digitale a confirmat fără dubiu identitatea sa reală, fapt ce a pus capăt fugii care dura de aproape doi ani.

El a fost încarcerat și urmează să fie extrădat în România, pentru a-și ispăși pedeapsa decisă de instanțele din Iași și Galați.

Va fi judecat și în Italia pentru fals și uz de fals

Pe lângă condamnarea din România, M.B. va trebui să răspundă și în fața magistraților din Pordenone pentru falsă declarație de identitate și deținere de documente falsificate, infracțiuni pentru care legea italiană prevede pedepse între unu și șase ani de închisoare.

Autoritățile italiene verifică acum dacă românul a comis și alte furturi în provincia Pordenone în perioada în care s-a ascuns acolo.

