Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Hoţii au furat toţi strugurii din două podgorii din Germania. Pagube de mii de euro

Persoane neidentificate au furat aproape toţi strugurii copţi din două podgorii din Renania, Germania, pe o suprafaţă de aproximativ 8.000 de metri pătraţi, transmite luni agenţia DPA, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 10:43
Hoţii au furat toţi strugurii din două podgorii din Germania. Pagube de mii de euro - Hoţii au furat toţi strugurii din două podgorii din Germania. Pagube de mii de euro - Profimedia / imagine ilustrativă

Soiurile de struguri vizate sunt Riesling şi Sauvignon blanc, a precizat poliţia duminică. Se estimează că cei doi viticultori independenţi din satul Gundheim, situat în apropierea oraşului Worms, din landul Renania-Palatinat, au suferit pagube care se ridică la câteva mii de euro, în urma furtului.

Poliţia spune că hoţii au fost profesionişti

Poliţia a descris modul de operare al autorilor furtului drept unul profesionist. "Având în vedere cantitatea de bunuri furate, trebuie să presupunem că a fost utilizat cel puţin un vehicul de dimensiuni mari sau mai multe mijloace de transport", a declarat poliţia.

Articolul continuă după reclamă

Furtul a fost descoperit de angajaţi când au vrut să înceapă recoltarea strugurilor. Poliţia a rugat persoanele care au observat indivizi sau vehicule suspecte în apropierea celor două podgorii, între 6 septembrie şi duminică, să contacteze autorităţile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

hoti germania struguri vie
Înapoi la Homepage
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor?
Observator » Ştiri externe » Hoţii au furat toţi strugurii din două podgorii din Germania. Pagube de mii de euro