Hoţii au furat toţi strugurii din două podgorii din Germania. Pagube de mii de euro

Persoane neidentificate au furat aproape toţi strugurii copţi din două podgorii din Renania, Germania, pe o suprafaţă de aproximativ 8.000 de metri pătraţi, transmite luni agenţia DPA, citată de Agerpres.

Soiurile de struguri vizate sunt Riesling şi Sauvignon blanc, a precizat poliţia duminică. Se estimează că cei doi viticultori independenţi din satul Gundheim, situat în apropierea oraşului Worms, din landul Renania-Palatinat, au suferit pagube care se ridică la câteva mii de euro, în urma furtului.

Poliţia spune că hoţii au fost profesionişti

Poliţia a descris modul de operare al autorilor furtului drept unul profesionist. "Având în vedere cantitatea de bunuri furate, trebuie să presupunem că a fost utilizat cel puţin un vehicul de dimensiuni mari sau mai multe mijloace de transport", a declarat poliţia.

Furtul a fost descoperit de angajaţi când au vrut să înceapă recoltarea strugurilor. Poliţia a rugat persoanele care au observat indivizi sau vehicule suspecte în apropierea celor două podgorii, între 6 septembrie şi duminică, să contacteze autorităţile.

