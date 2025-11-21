Ninge în neştire din Italia până în Scoţia. Zăpada şi vântul puternic au provocat accidente rutiere şi au închis sute de şcoli. În schimb, în Grecia, o furtună teribilă a adus imagini apocaliptice în câteva sate din Corfu.

Iarnă în Franţa

Iarna s-a grăbit să-şi intre în drepturi în Franţa, iar basmul s-a transformat rapid în coşmar. Zăpada, viscolită de un vânt turbat, a dat peste cap traficul şi a provocat accidente în lanţ.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

În unele zone s-au depus şi 15 centimetri de omăt. Meteorologii avertizează că vremea se va înrăutăţi zilele următoare, iar mâine, minimele vor ajunge până la -6 grade celsius.

Frig polar în Spania

Un val de frig polar a cuprins nordul Spaniei. Oficialii din Transporturi i-au sfătuit pe şoferi să pregătească lanţurile antiderapante. Sute de pluguri au fost trimise să cureţe drumurile din provinciile Asturias, Cantabria Castile şi León.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Câţiva fulgi au fost observaţi şi în Insulele Baleare. Iar în Palma de Mallorca o trombă marină a prevestit o furtună.

Alerte în Regatul Unit

Mai multe alerte de cod galben au fost emise şi în Marea Britanie, unde termometrele au indicat temperaturi mult sub zero grade.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

200 de şcoli au fost închise în Scoţia, unde stratul de zăpadă era estimat la 25 de centimetri. Pe lângă polei, şoferii au avut probleme şi cu animalele sălbatice. O turmă de reni a încurcat traficul în zona montană.

Probleme în Italia

A nins şi peste Milano, iar în provincia Bergamo, un autocar cu 40 de copii a fost la un pas să se răstoarne după ce a derapat din cauza stratului gros de zăpadă de pe carosabil. Reţeaua feroviară a fost cea mai afectată, numeroase trenuri de pe ruta Milano - Bergamo fiind suspendate. Altele au înregistrat întârzieri de peste 45 de minute.

Grecia, lovită de furtună

În schimb, Grecia a fost lovită de o furtună teribilă care a provocat alunecări de teren, căderi de pietre, drumuri blocate și inundații în zona nordică din Corfu. O casă cu două etaje a fost complet distrusă, iar alte câteva au fost inundate.

"Vorbim despre un catastrofă biblică. Ploile care au căzut timp de 45 de minute au adus peste 300 de mm de apă. Adică un sfert din ploile obişnuite de la sfârşitul anului. Situaţia este dezastruoasă în mai multe sate - Karousades, Sidari, Kavadades", a anunţat Georgios Machimaris, primar Corfu Nord.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰