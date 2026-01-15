Un nou scandal ce implică agenţi ai serviciului de imigrări stârneşte revoltă în Statele Unite. Un agent a tras în piciorul unui bărbat după ce acesta l-a atacat cu o lopată în timpul unei arestări.

Incidentul a avut loc la aproximativ 7 kilometri de locul unde săptămâna trecută, o femeie, mamă a trei copii, a fost împuşcată mortal de un alt ofiţer.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a anunțat că un ofițer federal a împușcat o persoană miercuri seară, în Minneapolis, după ce aceasta a fugit de la un control rutier și, împreună cu alte două persoane, a început să atace ofițerul.

"Temându-se pentru viața și siguranța sa, fiind atacat de trei indivizi, ofițerul a tras focuri de armă pentru a se apăra. Persoana vizată inițial a fost rănită la picior" a transmis DHS într-o declarație publicată pe rețelele sociale, scrie ABC News.

Departamentul pentru Securitate Internă a explicat că acesta a tras pentru a se apăra. Ofiţerii ar fi avut în vizor o persoană din Venezuela care se afla ilegal în SUA. Oamenii au început deja să iasă pe străzi şi să protesteze.

Statul Minnesota denunţă haosul provocat de agenţii ICE

Aleşii din Minneapolis şi din statul Minnesota au denunţat acţiunile agenţilor Ministerului Securităţii Interne, inclusiv ale celor de la ICE.

Într-un videoclip publicat miercuri pe X, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a denunţat "haosul, perturbările şi traumele pe care guvernul federal le provoacă comunităţii noastre", descriind interogatoriile efectuate din uşă în uşă de agenţii ICE "înarmaţi, mascaţi şi insuficient instruiţi".

