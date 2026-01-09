America este în stare de şoc după ce o femeie, mamă a trei copii, a fost împuşcată în cap de agenţi anti-imigraţie din Minnesota şi alţi doi oameni au fost răniţi de gloanţe trase de ofiţeri federali în Portland. Agentul care a ucis-o pe protestatară a fost militar în Irak şi se va bucura de imunitate. Vicepreşedintele JD Vance spune că victima a pus în pericol viaţa poliţistului când a vrut să plece cu maşina de pe drumul pe care îl blocase.

Numele ofiţerului care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good a fost făcut public. Se numeşte Jonathan "Jon" Ross, este un agent cu experiență şi a mai fost implicat în incidente violente.

Anul trecut a fost târât pe asfalt 15 metri în timpul unei operaţiuni în care încerca să aresteze un imigrant ilegal acuzat de abuz sexual. Ross este un veteran al războiului din Irak şi a servit timp de aproape două decenii în cadrul Patrulei de Frontieră și în Serviciul de Imigrări. Ofiţerul ar fi acţionat în legitimă apărare, susţin superiorii săi, dar şi Casa Albă.

"Tipul ăla este protejat de imunitate absolută. Își făcea treaba. Faptul că faci parte dintr-o rețea nu justifică să fii împușcat, dar faptul că lovești un ofițer ICE cu mașina ta, asta justifică să fii împușcat.", a declarat JD Vance.

Afirmaţiile vicepreşedintelui american au stârnit furia democraţilor, dar partizanii republicanilor susţin că femeia ar fi blocat minute bune drumul agenţilor şi nu s-a conformat solicitării de a coborî din maşină.

"Ce tânără mamă apare și decide să-și arunce mașina în fața ofițerilor ICE care aplică legea legitimă? Trebuie să fii puțin spălat pe creier ca să ajungi în punctul în care ești dispus, nu doar să protestezi, e în regulă, să nu protestezi pașnic, ci să-ți arunci mașina în fața ofițerilor de aplicare a legii legitimi și să-i lovești cu mașina.", a adăugat JD Vance.

FBI-ul a preluat ancheta și restricționează accesul statului Minnesota la probe.

"Astăzi, cerem acțiuni, nu scuze, nu întârzieri și nu manipulare mediatică. Cerem arestarea și urmărirea penală imediată a agentului ICE responsabil.", a spus Nekima Levy Armstrong, avocată pentru drepturi civile și activistă.

"Vrem să ne asigurăm că această anchetă este corectă, amănunțită și completă. Și spuneam ieri că nu voi împiedica activitatea Biroului de Arestări Criminale din Minnesota, deoarece aceștia au fost o componentă foarte importantă a acestei anchete. Dar, se pare, au fost complet împiedicați să facă această muncă de către FBI și de această administrație Trump. Deci este o problemă? Absolut!", a explicat Jacob Frey, primar Minneapolis.

Din Minnesota la Washington sau San Francisco, zeci de mii de oameni au ieşit în stradă în semn de omagiu pentru Renee Good. Un bărbat şi o femeie au fost împuşcaţi de ofiţeri federali în Portland. Ambii au ajuns la spital răniţi dar nu au fost oferite alte informaţii despre starea lor. Şi nici despre motivele care i-au făcut pe poliţişti să apese pe trăgaci.

