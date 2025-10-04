Antena Meniu Search
Video Imagini incredibile cu "ploaia de foc" din China. Un spectacol cu drone a luat o turnură neaşteptată

Un spectacol cu drone organizat în privincia chineză Hunan a luat o turnură neaşteptată. Din fericire, spun autorităţile, nimeni nu a fost rănit. Imaginile sunt, însă, uimitoare.

de Redactia Observator

la 04.10.2025 , 14:27

Un eveniment ce trebuia să fie extrem de spectaculos pentru cei care au mers special în provincia Hunan din China să îl vadă s-a transformat într-unul incendiar. Spectacolul cu drone a provocat groază printre privitori după ce aparatele de zbor au luat foc şi au început să cadă. Imaginile arată o adevărată "ploaie de foc".

În mod incredibil, nimeni nu a fost rănit

Autorităţile chineze au declarat că niciunul dintre numeroşii spectatori sosiţi să vadă evenimentul nu a fost rănit, asta deşi pe imaginile video se aud strigătele îngrozite ale oamenilor.

