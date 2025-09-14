Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Imagini spectaculoase la Vatican: 3.500 de drone au luminat cerul și au creat portretul Papei Francisc

Un impresionant spectacol de drone și lumini a transformat Catedrala Sf. Petru într-un veritabil tablou nocturn, inspirat de capodoperele Capelei Sixtine. Evenimentul, parte a încheierii Întâlnirii Mondiale pentru Fraternitate, a folosit peste 3.000 de drone pentru a crea imagini aeriene spectaculoase care au încântat publicul prezent în piața centrală a Vaticanului.

de Redactia Observator

la 14.09.2025 , 12:42
Imagini spectaculoase la Vatican - Profimedia Images

Evenimentul Grace for the World a marcat recitalul de închidere al celei de-a treia ediții a Întâlnirii Mondiale pentru Fraternitate, organizată de Bazilica Sfântul Petru, Fundația Fratelli Tutti și asociațiile Be Human și St. Peter for Humanity.

Timp de două zile, evenimentul a reunit 500 de personalități, printre care câștigători ai Premiului Nobel, lideri din mass-media și manageri internaționali, care au discutat despre fraternitate, pace, inteligență artificială, mediu și nevoia ca lumea să devină din nou umană.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Pe parcursul recitalului de două ore au urcat pe scenă artiști renumiţi, iar dronele au creat imagini impresionante inspirate din picturile Capelei Sixtine, inclusiv porumbelul păcii și cele două mâini din "Crearea lui Adam", dar şi portretul Papei Francisc, lăsând publicul fără cuvinte. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vatican drone capela sextina papa francisc
Înapoi la Homepage
“Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
&#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România?
Observator » Ştiri externe » Imagini spectaculoase la Vatican: 3.500 de drone au luminat cerul și au creat portretul Papei Francisc