Imagini spectaculoase la Vatican: 3.500 de drone au luminat cerul și au creat portretul Papei Francisc
Un impresionant spectacol de drone și lumini a transformat Catedrala Sf. Petru într-un veritabil tablou nocturn, inspirat de capodoperele Capelei Sixtine. Evenimentul, parte a încheierii Întâlnirii Mondiale pentru Fraternitate, a folosit peste 3.000 de drone pentru a crea imagini aeriene spectaculoase care au încântat publicul prezent în piața centrală a Vaticanului.
Evenimentul Grace for the World a marcat recitalul de închidere al celei de-a treia ediții a Întâlnirii Mondiale pentru Fraternitate, organizată de Bazilica Sfântul Petru, Fundația Fratelli Tutti și asociațiile Be Human și St. Peter for Humanity.
Timp de două zile, evenimentul a reunit 500 de personalități, printre care câștigători ai Premiului Nobel, lideri din mass-media și manageri internaționali, care au discutat despre fraternitate, pace, inteligență artificială, mediu și nevoia ca lumea să devină din nou umană.
Pe parcursul recitalului de două ore au urcat pe scenă artiști renumiţi, iar dronele au creat imagini impresionante inspirate din picturile Capelei Sixtine, inclusiv porumbelul păcii și cele două mâini din "Crearea lui Adam", dar şi portretul Papei Francisc, lăsând publicul fără cuvinte.
