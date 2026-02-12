Antena Meniu Search
Îmbolnăviri în masă în rândul deputaților ucraineni: febră, diaree şi vărsături. S-ar fi intoxicat la cantină

Parlamentul Ucrainei și-a suspendat ședința din 12 februarie după ce zeci de deputați s-au îmbolnăvit brusc, acuzând febră mare, diaree şi vărsături. Din cauza lipsei de cvorum, aleșii nu au reușit să adopte nici măcar ordinea de zi, iar lucrările au fost amânate până pe 24 februarie.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 14:17
Îmbolnăviri în masă în rândul deputaților Ucrainei, care s-ar fi intoxicat la cantina Parlamentului, relatează site-urile ucrainene Ukrainska Pravda și Strana.

Potrivit surselor citate, zeci de deputați s-ar fi îmbolnăvit. Majoritatea au simptome similare: febră mare, de 40°C, slăbiciune, diaree și vărsături. Unii susţin că s-ar fi intoxicat la cantina Parlamentului. Alții spun că ar putea fi vorba despre rotavirus, un virus care provoacă simptome asemănătoare și care circulă în această perioadă în Ucraina.

Parlamentul nu a mai putut ține ședința din lipsă de cvorum. Deputatul Iaroslav Jeleznîak a anunțat pe Telegram că parlamentul nu a mai putut lucra atât din cauza unei posibile toxiinfecții alimentare în rândul deputaților, dar și a faptului că mulți parlamentari sunt plecați în deplasări. Deputatul Nikolai Tișcenko a declarat că colegii săi s-au intoxicat la cantina Parlamentului.

Blocajul legislativ vine într-un moment delicat, în condițiile în care mai multe proiecte de lege necesare pentru obținerea finanțării occidentale sunt încă neadoptate. Șeful Comisiei pentru finanțe, Daniil Getmanțev, a avertizat că lipsa finanțării internaționale ar putea duce la suspendarea plăților sociale în lunile următoare.

