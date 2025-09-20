Alexander Tyunin, CEO-ul companiei Khimprom Engineering Alexander, a fost găsit mort în condiţii suspecte. Trupul neînsufleţit al acestuia a fost descoperit în apropierea mașinii sale, pe un drum nu departe de o pădure. Lângă el, anchetatorii au găsit o pușcă de vânătoare și un bilet de adio în care se plângea că trece printr-o perioadă depresivă.

Încă un manager de top din Rusia a murit în condiții suspecte. Este al 20-lea de la început războiului - X / @Gakruks1

Alexander Tyunin, CEO-ul companiei Khimpromengineering, a fost găsit mort în zona localităţii Kokoshkino, aflată la vest de Moscova. În biletul de sinucidere a precizat că a decis să-și pună capăt vieții după ce s-a luptat timp de cinci ani cu depresia, potrivit The Moscow Times.

Khimpromengineering este o companie științifică și industrială din cadrul Rosatom, care dezvoltă și produce compozite de carbon pentru aviație, energie și industrie. Tyunin a devenit CEO-ul său în aprilie 2016. Ulterior, compania s-a alăturat diviziei Prospective Materials and Technologies sub marca Umatex, care a fost sancționată de Statele Unite în februarie 2023.

Alexander Tyunin este al 20-lea top manager care a murit în circumstanțe misterioase de la începutul războiului din Ucraina. În urmă cu aproximativ 10 zile, directorul general al companiei de extracție a sărurilor de potasiu și magneziu K-Potash Service, Alexei Sinitsyn, a fost găsit mort tot în condiţii suspecte lângă Kaliningrad.

