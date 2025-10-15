Cel puţin 16 persoane au murit în urma unui incendiu de proporţii izbucnit într-o fabrică de confecţii din Bangladesh, iar autorităţile avertizează că numărul victimelor ar putea creşte.

Pompierii au declarat că au fost recuperate 16 cadavre, dar acestea erau carbonizate şi de nerecunoscut, conform BBC.

Rudele îndurerate s-au adunat marţi în faţa fabricii cu patru etaje din zona Mirpur din Dhaka, în căutarea celor dragi care încă sunt daţi dispăruţi.

Incendiul, care a izbucnit la fabrică în jurul prânzului, a fost stins după trei ore. Autorităţile au declarat însă că un depozit de produse chimice din apropiere a continuat să ardă.

Incendiile de amploare sunt relativ frecvente în Bangladesh, o ţară dens populată, adesea din cauza standardelor de siguranţă laxe şi a infrastructurii precare. Sute de persoane au murit în incendii în ultimii ani.

Până ieri, la ora 21:00 ora locală (15:00 GMT), incendiul de la depozitul de produse chimice din Mirpur nu fusese complet stins, potrivit presei.

Pompierii nu au stabilit care dintre cele două clădiri a luat foc prima.

Potrivit martorilor oculari, depozitul de produse chimice stoca pulbere de înălbire, plastic şi peroxid de hidrogen, toate acestea putând intensifica incendiile. Plasticul eliberează, de asemenea, fum toxic atunci când arde.

Directorul pompierilor, Mohammad Tajul Islam Chowdhury, a declarat presei locale că victimele au murit probabil ”instantaneu” după ce au inhalat ”gaz extrem de toxic”.

Poliţia şi ofiţerii militari încă încearcă să localizeze proprietarii fabricii şi ai depozitului, a declarat Chowdhury reporterilor.

De asemenea, se desfăşoară o anchetă pentru a stabili dacă depozitul funcţiona legal, a adăugat el.

Membrii familiilor îndureraţi stăteau în faţa clădirilor carbonizate, mulţi dintre ei ţinând în mâini fotografii ale rudelor dispărute.

Printre ei se află un bărbat care îşi caută disperat fiica, Farzana Akhter.

”Când am auzit de incendiu, am venit în fugă. Dar încă nu am găsit-o... Vreau doar să-mi recuperez fiica”, a declarat el agenţiei de ştiri Reuters.

În 2021, un incendiu la o fabrică de alimente şi băuturi a provocat moartea a cel puţin 52 de persoane şi rănirea altor 20. Fabrica a fost construită ilegal şi nu avea ieşire de urgenţă, a constatat ulterior o anchetă.

În 2019, un incendiu rapid a cuprins un cartier istoric din Dhaka, ucigând cel puţin 78 de persoane, inclusiv membri ai unei petreceri de nuntă.

Cel mai mortal accident industrial din istoria ţării a avut loc în 2013, când o clădire comercială de opt etaje s-a prăbuşit din cauza unei defecţiuni structurale, ucigând peste 1.100 de persoane.

