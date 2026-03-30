Un incendiu puternic a izbucnit într-un club din orașul Kehl, din sud-vestul Germaniei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce aproximativ 750 de persoane se aflau în interior.

Câteva sute de persoane au fost evacuate dintr-un club de noapte devastat de flăcări în Kehl în sud-vestul Germaniei, lângă orașul francez Strasbourg, a anunțat duminică poliția germană.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 3:45 dimineața în clubul de noapte și „apoi s-a răspândit în întreaga clădire”, au declarat reprezentanții poliției într-un comunicat de presă, relatează Le Figaro.

Aproximativ 750 de persoane se aflau în interiorul clubului K la momentul respectiv și au putut fi evacuate. Trei dintre ele au primit îngrijiri medicale.

Imaginile difuzate în presa germană arată un incendiu masiv care a cuprins acoperișul clubului de noapte, amintind de incendiul de la barul de Revelion din stațiunea elvețiană Crans-Montana, care a ucis 41 de persoane și a rănit 115. Dar, spre deosebire de incendiul elvețian, evacuarea a decurs fără probleme, potrivit martorilor.

„Deodată am auzit: «Foc!». Au fost mai multe anunțuri în germană, franceză și engleză care ne cereau să evacuăm. Personalul a gestionat situația extrem de bine. Ne-au liniștit. Evacuarea s-a produs foarte repede”, au mărturisit tineri francezi citați de ziarul local DNA.

A fost deschisă o anchetă cu privire la incendiu, a cărui cauză nu a fost identificată imediat.

