Se împlinesc 40 de ani de la cel mai mare accident nuclear din istorie, Cernobîl. Norul radioactiv a fost transportat de vânt în direcţia nord-vest peste Belarus şi peste republicile baltice, însă a ajuns şi În România, afectând populaţia, solul şi plajele. Efectele dezastrului pe termen lung au dus la un total de aproximativ 9.000 de decese cauzate de cancer în rândul celor mai expuşi şi milioane de alte persoane afectate. Deși nivelul general de radiații a scăzut semnificativ în ultiimii ani, oraşul în care a avut loc tragedia este acum un oraș fantomă.

26 aprilie 1986. Puţin după miezul nopţii, un fulger nuclear loveşte cerul Ucrainei. Reactorul 4 al Centralei Nuclerare de la Cernobîl explodează şi eliberează în atmosferă o cantitate de radiații de aproximativ 400 de ori mai mare decât cea produsă de bomba atomică de la Hiroshima.

"Exista teama că masa radioactivă fierbinte, topită, va arde podeaua și se va infiltra în pământ. Trebuie să înțelegem că nivelurile de radiații de acolo erau letale", a afirmat Efrem Lukatsky, fotograf AP.

După explozie, autoritățile sovietice au întârziat evacuarea orașului Pripiat și nu au informat imediat populația despre pericolul radiațiilor. Iniţial li s-a spus că se vor întoarce peste trei zile. Nu s-au mai întors, însă, niciodată.

"Cernobîl a fost o minciună masivă, sponsorizată de stat. Totul era învăluit în secret. Oamenii trebuiau să se bazeze pe posturi de radio occidentale interzise, ​​precum "Vocea Americii" și "Radio Liberty". Ei erau cei care ne spuneau ce s-a întâmplat de fapt și cum să ne protejăm", a mai spus Efrem Lukatsky.

Testul eșuat care a dus la dezastru

Accidentul s-a produs în timpul unui test de siguranță - o procedură greșită a determinat creşterea dramatică a nivelului energetic: învelișul de grafit al reactorului a luat foc, iar produsele fisiunii radioactive au fost aruncate în atmosferă printr-o explozie violentă.

31 de oameni au murit pe loc. Efectele dezastrului pe termen lung au dus la un total de aproximativ 9.000 de decese cauzate de cancer în rândul celor mai expuşi. Potrivit ONU, evenimentul a afectat peste 3 milioane şi jumătate de oameni și a contaminat aproape 50.000 de kilometri pătrați de teren.

"În timp ce marcăm astăzi patruzeci de ani de la Cernobîl, să onorăm memoria cu responsabilitate, asigurându-ne că tehnologia nucleară este utilizată strict în scopuri pașnice", a declarat Annalena Baerbock, președinta Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Ce a găsit echipa Observator la Cernobîl acum 9 ani

În urmă cu nouă ani, Observator a prezentat pe larg povestea dezastrului de la Cernobîl într-o serie de reportaje de la locul dezastrului. Pentru prima dată, o echipă de televiziune a ajuns în Ucraina însoţită de unul dintre cei mai buni experţi pe care îi are România.

Pripeat este acum un oraș fantomă. Deși nivelul general de radiații a scăzut semnificativ, permițând vizite scurte, există încă aşa-numitele puncte fierbinți cu niveluri periculoase. Tot acum, la 40 de ani de la catastrofă, Cernobîl a redevenit un punct-cheie odată cu începerea războiului ruso-ucrainean.

