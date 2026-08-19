Cine este Natalie Harp, asistenta de 35 de ani, nelipsită de lângă Trump. S-a urcat şi în portbagaj pentru el
Natalie Harp, una dintre consilierele lui Donald Trump, a ajuns în ultimele zile în atenția presei americane după ce un senator democrat l-a atacat dur pe președinte, acuzându-l că nu vrea să-și facă treaba, ci doar "să-și construiască sala de bal și să călătorească cu Natalie". Nici măcar nu i-a rostit numele complet, dar toată lumea de la Washington știa despre cine vorbea, scrie ironic The Wall Street Journal.
Senatorul democrat Jon Ossoff a făcut declarația despre Donald Trump și Natalie Harp, pe 16 august, în timpul unui discurs de campanie în Atlanta, Georgia. El l-a atacat pe Trump, spunând că nu vrea să-și facă treaba de președinte și că se gândește doar să-și construiască sala de bal și să "călătorească cu Natalie". Și totuși, cine este Natalie? În ultimele patru zile, presa americană a scris pe larg despre asistenta de 35 de ani care îi scrie lui Trump postările de pe social media, de multe ori după dictare.
Cine este Natalie Harp
Natalie Harp vorbește rar în public, dar este nelipsită de lângă Trump. Stă lângă el în Biroul Oval, la suficientă distanță să nu fie surprinsă în cadru de camere, călătorește cu președintele în țară și în străinătate și îi redactează postările de pe rețelele sociale. Deși încearcă să fie discretă, apropierea ei constantă de Trump a transformat-o într-un personaj foarte urmărit pe internet.
Numeroase conturi de "content farming" publică constant filmulețe și poze cu ea când intră sau iese din Biroul Oval, când urcă în elicopterul Marine One sau când lucrează lângă Trump. În multe dintre imaginile postate, ea îl privește direct pe președinte și zâmbește. Orice apariție a ei lângă Trump devine virală: oamenii sunt curioși cât de apropiată este relația dintre cei doi.
"Paznicul" lui Trump: omul prin care se ajunge la președinte
Un personaj care suscită fascinație atât în rândul democraților, cât și al republicanilor, Natalie Harp și-a creat imaginea de persoană-cheie prin care se poate ajunge la Trump, așa o descrie The Wall Street Journal.
Pentru republicani, ea este "paznicul" lui Trump. Un mesaj trimis către ea la momentul potrivit le poate deschide ușa către preşedinte lobiștilor sau unor personaje obscure care vor să ajungă la cel mai puternic om din lume.
Sugestiile că între Trump şi Natalie Harp ar exista o relaţie nepotrivită au fost ironizate și respinse aproape în cor de conservatori. Casa Albă neagă vehement orice astfel de idee.
Reacția republicanilor la atacul lui Jon Ossoff a fost atât de dură și coordonată, încât arată cât de protejată este Natalie Harp în cercul lui Trump.
Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, i-a răspuns senatorului cu o insultă. Analistul republican Scott Jennings l-a acuzat de sexism și l-a numit "laș", iar prezentatorul radio Hugh Hewitt a spus că este "un ticălos care face trafic de calomnii". Trump l-a luat în derâdere în stilul său clasic, comparându-l cu Pee-wee Herman.
Ossoff s-a apărat spunând că Natalie Harp și restul consilierilor de la Casa Albă nu îi spun lui Trump "ce trebuie să audă".
Omul de care "nimeni nu se poate atinge" la Casa Albă
Nimeni nu se poate atinge de Natalie Harp, au transmis actuali și foști oficiali ai administrației. Petrece mai mult timp alături de Trump decât orice alt consilier. Biroul ei se află fix lângă Biroul Oval, iar în timpul întâlnirilor stă adesea lângă Trump, cu un laptop și telefoane la îndemână, pentru a-i furniza rapid orice contact sau informație de care are nevoie.
Harp este una dintre puținele persoane cu acces direct la contul de Truth Social al lui Trump. Îi aduce frecvent președintelui teancuri de drafturi ale unor postări pentru a fi aprobate. Uneori, Trump îi dictează postările, iar Harp le publică în numele lui de pe iPhone-ul personal. A învățat să imite stilul de scriere al lui Trump, inclusiv deja celebrul mod de folosire a semnelor de punctuație.
Rolul ei este acela de filtru între președinte și restul oamenilor, dar și de om de încredere cu care Trump își testează ideile, un rol frustrant pentru mulți angajați ai Casei Albe. Unii membri din echipa lui Trump s-au plâns în privat că Harp i-ar fi arătat președintelui materiale de la grupări de extremă dreapta, care conțineau informații false.
Sursele citate de WSJ spun că Natalie Harp este cea mai scurtă cale pentru ca un document să ajungă pe biroul lui Trump. Ba chiar un apropiat al Casei Albe a spus că numărul ei de telefon este mai valoros decât cel al lui Trump.
Nu și-a luat nicio zi de concediu de când s-a alăturat administrației și se află permanent în contact cu președintele, potrivit oficialilor de la Casa Albă. Participă inclusiv la ședințele din Situation Room, la întâlnirile din Biroul Oval și la reuniunile desfășurate în biroul privat al lui Trump de la bordul Air Force One.
Deși întregul personal executiv lucrează pentru președinte, Natalie Harp îi răspunde direct și exclusiv lui Donald Trump, fără să fie subordonată altcuiva din Casa Albă. Asta i-ar fi deranjat uneori pe ceilalţi consilieri și oficiali, pentru că Harp punea imediat în aplicare ordinele lui Trump, fără să se consulte înainte cu șeful de cabinet, echipa de comunicare sau echipa de securitate națională.
Ea a fost cea care a publicat, la începutul anului, la indicațiile lui Trump, infamul clip în care Barack și Michelle Obama apăreau ca maimuțe, precum și imaginea generată cu inteligență artificială în care Trump apărea ca Hristos.
Casa Albă a șters ambele postări după ce Trump a fost criticat atât de democrați, cât și de republicani. Unele surse apropiate Casei Albe au spus că Harp a fost învinovățită pe nedrept pentru postările lui Trump, deși nimic nu se publică fără aprobarea președintelui.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a numit-o "una dintre cele mai loiale și mai muncitoare persoane din echipa președintelui".
Atât de devotată lui Trump încât s-a urcat în portbagajul unui SUV ca să-l însoțească
Harp a crescut într-o familie creștină conservatoare din California, iar în urmă cu zece ani, a fost diagnosticată cu cancer osos în stadiul 2. Ea susține că o lege semnată de Trump în 2018, prin care anumiți pacienți grav bolnavi pot să încerce tratamente încă neaprobate, i-ar fi salvat viața.
În 2020, a vorbit despre asta la Convenția Națională Republicană. Apoi a lucrat la postul conservator One America News Network, unde prezenta o emisiune în care repeta frecvent afirmațiile false ale lui Trump că alegerile din 2020 ar fi fost furate. În 2022 a părăsit postul pentru a deveni asistenta executivă a lui Trump, într-o perioadă în care mulți republicani de la Washington se distanțau de el și îl marginalizau politic.
La Mar-a-Lago îl însoțea pe Trump până și pe terenul de golf și avea mereu o imprimantă pentru a-i tipări articole din mașinuța de golf. Asta i-a adus porecla de "human printer", adică "imprimanta umană".
Trump o consideră ca pe un membru al familiei, potrivit unor oficiali. În august 2023, după ce a fost inculpat în Georgia, Trump ar fi spus în avionul privat că Harp este singura persoană căreia îi pasă cu adevărat de el.
Un alt episod care arată devotamentul ei extrem față de Trump este relatat de CNN. În octombrie 2023, înainte ca Trump să ajungă la un tribunal din New York, în echipa sa a izbucnit o ceartă pentru că nu mai era loc pentru Natalie Harp în coloana oficială.
Harp a insistat că Trump îi ceruse personal să îl însoțească și, pentru a nu rămâne în urmă, s-a urcat în portbagajul unui SUV, susțin două surse citate. CNN a obținut și o fotografie cu momentul.
"Doar tu contezi pentru mine" şi "cu toată inima mea, Natalie"
Cu toate acestea, unii consilieri de la Casa Albă s-au plâns că devotamentul ei față de președinte este excesiv și depășește anumite limite.
Înainte de a se alătura mișcării MAGA, Harp a lucrat în campaniile electorale ale unor politicieni republicani pentru Congres. A devenit cunoscută pentru că le trimitea flori plătite din banii ei celor care pierdeau alegerile.
Potrivit The New York Times, Natalie Harp i-ar fi transmis lui Donald Trump, în mai multe scrisori din 2023, mesaje precum "doar tu contezi pentru mine" și "cu toată inima mea, Natalie".