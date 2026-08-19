Cine este Natalie Harp, asistenta de 35 de ani, nelipsită de lângă Trump. S-a urcat şi în portbagaj pentru el

Natalie Harp, consiliera lui Donald Trump Profimedia

"Paznicul" lui Trump: omul prin care se ajunge la președinte

Un personaj care suscită fascinație atât în rândul democraților, cât și al republicanilor, Natalie Harp și-a creat imaginea de persoană-cheie prin care se poate ajunge la Trump, așa o descrie The Wall Street Journal.

Pentru republicani, ea este "paznicul" lui Trump. Un mesaj trimis către ea la momentul potrivit le poate deschide ușa către preşedinte lobiștilor sau unor personaje obscure care vor să ajungă la cel mai puternic om din lume.

Sugestiile că între Trump şi Natalie Harp ar exista o relaţie nepotrivită au fost ironizate și respinse aproape în cor de conservatori. Casa Albă neagă vehement orice astfel de idee.

Reacția republicanilor la atacul lui Jon Ossoff a fost atât de dură și coordonată, încât arată cât de protejată este Natalie Harp în cercul lui Trump.

Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, i-a răspuns senatorului cu o insultă. Analistul republican Scott Jennings l-a acuzat de sexism și l-a numit "laș", iar prezentatorul radio Hugh Hewitt a spus că este "un ticălos care face trafic de calomnii". Trump l-a luat în derâdere în stilul său clasic, comparându-l cu Pee-wee Herman.

Ossoff s-a apărat spunând că Natalie Harp și restul consilierilor de la Casa Albă nu îi spun lui Trump "ce trebuie să audă".