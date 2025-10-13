Discursul lui Donald Trump a fost întrerupt după ce a fost huiduit de doi parlamentari de stânga ai Knessetului, care au fost interceptaţi de forțele de securitate. Ofer Kassif şi Aymen Odeh, membri ai Partidului Hadash-Taal, au fost escortaţi afară din sală.

"Ați fost foarte eficienți", spune președintele SUA în timp ce membrii Knessetului îi scandează numele, potrivit skynews.com.

Donald Trump vorbește în Knesset după ce a fost ovaționat de cei prezenți.

"Ne adunăm într-o zi de bucurie profundă și speranță înălțătoare a unei credințe reînnoite și, mai presus de toate, o zi pentru a-i aduce cele mai profunde mulțumiri Dumnezeului atotputernic al lui Avraam, Isaac și Iacov", a afirmat Trump.

Președintele american spune că „după atâția ani de război neîncetat și pericol fără sfârșit, astăzi cerul este calm, armele sunt tăcute și sirenele sunt înăbușite”.

"Acesta nu este doar sfârșitul unui război, ci este sfârșitul unei ere a terorii și a morții și începutul erei credinței și speranței și a lui Dumnezeu. Este începutul unei mari concordii și a unei armonii durabile pentru Israel și pentru toate națiunile din ceea ce va fi în curând o regiune cu adevărat magnifică. Acesta este răsăritul unui nou Orient Mijlociu", adaugă el.

