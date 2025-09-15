Antena Meniu Search
Video Incident pe aeroportul din Cracovia. Un avion venit din Turcia a derapat pe pistă

Un avion care a venea din Turcia a derapat de pe pistă, la aterizarea pe aeroportul internațional din Cracovia.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 08:58

La bord se aflau aproape 200 de pasageri care au fost evacuaţi în siguranţă şi nu au existat răniţi.

Operațiunile au fost suspendate pentru aproximativ două ore, iar zborurile au fost redirecționate către un oraş situat în apropiere.

