India susţine că a devenit a patra putere economică a lumii. În trei ani vrea să depăşească Germania

India susţine că a devenit a patra putere economică a lumii, după ce a depăşit Japonia, iar oficialii de la New Delhi speră să depășească Germania în următorii trei ani.

Cu toate acestea, confirmarea oficială depinde de datele finale care vor fi publicate în 2026, privind Produsul Intern Brut anual, Fondul Monetar Internațional sugerând că India va depăși Japonia abia anul viitor.

''India este una dintre marile economii ale lumii cu cel mai rapid ritm de creștere și este bine poziționată pentru a menține acest impuls'', se arată în nota de informare economică a Guvernului de la New Delhi, care a fost publicată luni seară, potrivit AFP, citat de Agerpres.

India a depăşit Japonia

''Cu un PIB evaluat la 4.180 miliarde de dolari, India a depășit Japonia pentru a deveni a patra cea mai mare economie a lumii și este pregătită să detroneze Germania de pe locul trei în următorii doi ani și jumătate până la trei ani, ajungând la un PIB de 7.300 miliard de dolari până în 2030'', se mai arată în documentul menționat.

Proiecțiile FMI pentru 2026 plasează economia Indiei la 4.510 miliarde de dolari, comparativ cu 4.460 miliarde de dolari pentru PIB-ul Japoniei.

Evaluarea optimistă a oficialilor de la New Delhi vine în pofida îngrijorărilor economice, după ce Washingtonul a impus în august tarife vamale uriașe pentru importurile din India, ca reacție la achizițiile sale de petrol rusesc.

India susține că creșterea continuă a economiei sale reflectă ''rezistența sa în contextul incertitudinilor comerciale globale persistente''. Însă alți indicatori oferă o perspectivă mai puțin optimistă.

În ceea ce privește populația, India a depășit China ca țara cu cea mai mare populație în 2023. PIB-ul pe cap de locuitor al Indiei a fost de 2.694 de dolari în 2024, conform ultimelor cifre ale Băncii Mondiale, de 12 ori mai mic decât cel al Japoniei, de 32.487 de dolari, și de 20 de ori mai mic decât cel al Germaniei, de 56.103 dolari.

Peste un sfert din cei 1,4 miliarde de locuitori ai Indiei au vârste cuprinse între 10 și 26 de ani, conform cifrelor guvernamentale, iar țara se luptă deja să creeze locuri de muncă bine plătite pentru milioane de tineri absolvenți.

''Fiind una dintre cele mai tinere națiuni ale lumii, povestea creșterii Indiei este modelată de capacitatea sa de a genera locuri de muncă de calitate, care să absoarbă productiv forța sa de muncă în expansiune și să ofere o creștere incluzivă și durabilă'', se adaugă în nota publicată luni.

Anul acesta, premierul indian Narendra Modi a anunțat reduceri semnificative ale taxelor pe consum și a impus reforme ale legislației muncii, după ce în exercițiul fiscal care s-a încheiat la 31 martie 2025 creșterea economică a Indiei a atins cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani.

India a devenit a cincea cea mai mare economie a lumii în 2022, când PIB-ul său l-a depășit pe cel al Marii Britanii, fosta sa putere colonială, potrivit cifrelor FMI.

