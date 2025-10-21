Influencerița Stacey Hatfield a murit din cauza unor „complicații” după ce a născut acasă

Stacey Hatfield, o nutriționistă și influenceriță culinară din Australia, cunoscută pentru promovarea unui stil de viață fără toxine, a murit după ce a născut acasă, a anunțat soțul ei într-o postare pe Instagram. Femeia avea 30 de ani.

Într-un omagiu emoționant, Nathan Warnecke a spus că "soția, sufletul meu pereche și cea mai bună prietenă" a murit pe 29 septembrie. Ea îl născuse pe fiul lor, Axel, când, a scris el, "a apărut o complicație extrem de rară și neașteptată". Warnecke a spus că Stacey a fost transportată la un spital din apropiere, unde medicii au făcut tot posibilul să o salveze, dar nu au reușit.

A murit din cauza complicaţiilor

"Cel mai mare vis al vieții ei era să devină mamă", a scris Warnecke. "În condițiile ei, exact așa cum visase întotdeauna. Iubea să fie însărcinată și, în ultimele 9 luni, i-a spus zilnic fiului nostru că îl iubește. L-a ținut pe Axel în brațe când s-a născut, l-a alăptat, a văzut că este băiat și l-a iubit”, a împărtășit Warnecke. "L-a iubit enorm și continuă să-l iubească".

"Dacă este un lucru care mă poate consola cât de cât în acest moment cumplit, este faptul că ultimele ei clipe pe pământ au fost cele mai fericite în care am văzut-o vreodată", a adăugat el.

Nathan a descris-o pe Hatfield drept un "copil al universului" care și-a dorit doar o viață simplă, fără stres.

"Se simțea cel mai bine în natură, înconjurată de copaci și cu nisipul sub tălpi", a mai spus el, menționând că Stacey nu era interesată de lucruri materiale.

Hatfield era cunoscută mai ales pentru afacerea sa, Natural Spoonfuls, prin care încuraja oamenii să mănânce alimente integrale și să aleagă produse naturale, fără substanțe chimice, ca parte a unui stil de viață conștient și sănătos.

O pagină GoFundMe organizată de unchiul lui Axel, Jon Downie, a menționat că Stacey și Nathan mai aveau doar două luni până la prima aniversare a căsătoriei lor.

