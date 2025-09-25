Întâlnire Lavrov-Rubio la ONU. Rusia aruncă vina pe Kiev și capitalele europene pentru continuarea războiului

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat miercuri, în cadrul unei întâlniri cu secretarul de stat american Marco Rubio, că statele europene și autoritățile de la Kiev poartă responsabilitatea pentru prelungirea conflictului din Ucraina, potrivit ministerului său, citat de AFP, informează Agerpres.

Întâlnire Lavrov-Rubio la ONU. Rusia aruncă vina pe Kiev și capitalele europene

În cursul unei întâlniri cu Rubio, în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite la New York, Lavrov "a subliniat natura inacceptabilă a manevrelor efectuate de Kiev şi de unele capitale europene care vizează prelungirea conflictului", a indicat Ministerul rus de Externe.

Întrevederea survine la o zi după o surprinzătoare schimbare de poziţie a preşedintelui american Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.

Mai devreme miercuri, în discursul susţinut la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a manifestat satisfacţia faţă de schimbarea radicală de poziţie a preşedintelui american Donald Trump după o discuţie avută marţi cu acesta la New York.

