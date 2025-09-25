Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Întâlnire Lavrov-Rubio la ONU. Rusia aruncă vina pe Kiev și capitalele europene pentru continuarea războiului

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat miercuri, în cadrul unei întâlniri cu secretarul de stat american Marco Rubio, că statele europene și autoritățile de la Kiev poartă responsabilitatea pentru prelungirea conflictului din Ucraina, potrivit ministerului său, citat de AFP, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 25.09.2025 , 12:21
Întâlnire Lavrov-Rubio la ONU. Rusia aruncă vina pe Kiev și capitalele europene - Hepta

În cursul unei întâlniri cu Rubio, în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite la New York, Lavrov "a subliniat natura inacceptabilă a manevrelor efectuate de Kiev şi de unele capitale europene care vizează prelungirea conflictului", a indicat Ministerul rus de Externe.

Întrevederea survine la o zi după o surprinzătoare schimbare de poziţie a preşedintelui american Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.

Mai devreme miercuri, în discursul susţinut la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a manifestat satisfacţia faţă de schimbarea radicală de poziţie a preşedintelui american Donald Trump după o discuţie avută marţi cu acesta la New York.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia sua onu europa kiev ucraina lavrov rubio
Înapoi la Homepage
Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Adrian Mutu, opinie tranșantă în conflictul Rădoi – Baiaram! De ce parte s-a situat „Briliantul”: „Să lăsăm figurile deoparte. Nu e la nivelul ăla”
Adrian Mutu, opinie tranșantă în conflictul Rădoi – Baiaram! De ce parte s-a situat „Briliantul”: „Să lăsăm figurile deoparte. Nu e la nivelul ăla”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să faceţi refinanţare cu dobândă fixă?
Observator » Ştiri externe » Întâlnire Lavrov-Rubio la ONU. Rusia aruncă vina pe Kiev și capitalele europene pentru continuarea războiului