Întâlnirea de la Budapesta dintre Trump şi Putin, anulată după convorbiri tensionate privind Ucraina

Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, după ce Rusia a adoptat o poziție fermă în privința cererilor dure legate de Ucraina. Decizia a fost luată în urma unei convorbiri tensionate între diplomații de vârf ai celor două țări, potrivit Financial Times.

31.10.2025 , 09:57
Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, urmează să se întâlnească cu Donald Trump pe 7 noiembrie la Washington, unde intenționează să discute despre o întâlnirea dintre SUA și Rusia la Budapesta și să solicite scutirea de sancțiunile energetice impuse de SUA.

