Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina nu își va retrage trupele din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Rusia, respingând orice compromis, cu doar câteva zile înaintea summitului Putin–Trump, care stârnește temeri la Kiev privind un posibil acord dezavantajos. Discuţia dintre Donald Trump şi Vladimir Putin va avea loc în Anchorage, cel mai mare oraş din Alaska. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a dezvăluit locaţia şi a anunţat că va fi o dicuţie unu la unu, fără ca alţi oficiali, ruşi sau americani, să mai fie prezenţi în cadrul întrevederii.

"Nu ne vom retrage din Donbas (care include regiunile ucrainene Doneţk şi Lugansk)", a declarat preşedintele ucrainean pentru presă, adăugând că, dacă teritoriul ar ajunge sub controlul Moscovei, acesta ar servi drept rampă de lansare pentru Kremlin pentru o "viitoare ofensivă" împotriva Ucrainei.

Zelenski a estimat totodată că sosirea planificată a lui Vladimir Putin în Alaska, vineri, pentru a se întâlni cu omologul său american este o "victorie" pentru Kremlin.

"În primul rând, el (Putin) va avea o întâlnire pe teritoriul american, ceea ce cred că este o victorie personală pentru el", a spus Zelenski, adăugând că această întâlnire l-a scos pe preşedintele rus din "izolare" şi a amânat posibile sancţiuni americane împotriva Moscovei.

Liderul de la Kiev a confirmat totodată că "grupuri" de soldaţi ruşi au avansat aproximativ 10 kilometri în anumite sectoare ale frontului din estul Ucrainei, dând în acelaşi timp asigurări că aceste unităţi vor fi "distruse".

Aceste grupuri "nu au echipament (greu), ci doar armele în mâini. Unele au fost distruse, alţii au fost luaţi prizonieri. Îi vom găsi pe ceilalţi şi îi vom distruge în curând", a spus Zelenski, estimând că aceste atacuri au avut drept scop crearea "poveştii" conform căreia "Rusia avansează şi Ucraina pierde", înainte de întâlnirea prevăzută dintre Putin şi Trump.

Preşedintele ucrainean a declarat marţi că Moscova pregăteşte "noi ofensive" în trei sectoare ale frontului: "Zaporojie, Pokrovsk şi Novopavlivka".

