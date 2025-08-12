Ucraina, dispusă să cedeze teritoriile deja ocupate de Rusia, dar respinge planul lui Trump - The Telegraph

Ucraina este gata să cedeze în anumite condiţii teritoriile deja ocupate de Rusia, dar respinge planul lui Donald Trump prin care Kievul ar urma să renunțe la teritorii suplimentare, neocupate de Moscova, scrie ziarul britanic The Telegraph. Poziția mai blândă a lui Zelenski vine înaintea summitului Trump-Putin de vineri din Alaska, mai subliniază sursa citată.

Volodimir Zelenski le-a cerut liderilor europeni să respingă orice acord propus de Donald Trump prin care Ucraina ar urma să renunțe la teritorii suplimentare, adică necucerite de ruşi. Totodată Kievul ar fi de acord ca Rusia să păstreze o parte din teritoriile ocupate. Acest lucru înseamnă înghețarea războiului pe actuala linie de front și controlul de facto al Rusiei asupra teritoriilor pe care le ocupă în regiunile Lugansk, Donețk, Zaporojie, Herson și Crimeea, relatează The Telegraph.

Ucraina și UE, îngrijorate că Trump și Putin ar putea negocia peste capul lui Zelenski

Relaxarea poziției de negociere vine înaintea discuțiilor dintre Trump și Vladimir Putin, programate vineri în Alaska. "Planul poate fi legat doar de pozițiile actuale deținute de armate", a declarat pentru The Telegraph un oficial occidental, vorbind despre diplomaţia intensivă din weekend între Kiev și aliații săi.

Ucraina și Europa sunt tot mai îngrijorate că Trump și Putin ar putea negocia încheierea acestui război peste capul lui Zelenski. "Am multe temeri și multă speranță", a declarat luni Donald Tusk, premierul Poloniei. El a adăugat că oficialii americani au promis că îi vor consulta pe liderii europeni înaintea întâlnirii directe dintre Trump și Putin.

Teritoriile pe care Ucraina ar putea să le cedeze pentru pace

Cel mai mare motiv de îngrijorare în Europa este un plan de pace atribuit Moscovei, care include înghețarea frontului în sud-estul Ucrainei (Herson şi Zaporojie), dacă Kievul ar accepta să se retragă din Donețk și Lugansk. Diplomații europeni spun că nu s-a înregistrat o schimbare notabilă în obiectivele generale ale lui Putin, care dorește să răstoarne guvernul pro-occidental al Ucrainei și să-l înlocuiască cu un regim prietenos Moscovei.

Potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului din Washington, Rusia urmărește în continuare "capitularea totală" a Kievului, inclusiv blocarea oricărei perspective de aderare la NATO și demilitarizarea țării.

Luni seara, Zelenski a spus că nu există semne că Rusia se pregătește să pună capăt războiului. "Din contră, își mută trupele astfel încât să lanseze noi operațiuni ofensive", a declarat el, citând un raport al serviciilor ucrainene de informații.

Ucraina, deși pare dispusă să cedeze o parte din teritoriu, va accepta un acord de pace doar cu garanții puternice de securitate, sub forma livrărilor de arme și a unei căi clare către aderarea la NATO.

Capitalele europene au decis să susțină viziunea Kievului privind schimburile teritoriale, pentru a-i arăta lui Trump că există o linie roșie diplomatică comună "Ucraina plus Europa" care respinge concesiile asupra teritoriilor controlate de Ucraina. "Europenii înțeleg acum rolul lor ca susținători ai Ucrainei în negocierile diplomatice. Este un impuls moral și întărește pozițiile diplomatice ale Ucrainei, astfel încât să nu se simtă singură", a spus oficialul occidental.

"Pentru Polonia și partenerii noștri este clar că granițele de stat nu pot fi schimbate prin forță. Războiul Rusiei cu Ucraina nu trebuie să aducă beneficii agresorului", a declarat Tusk la o conferință de presă luni

Lideri europeni precum Emmanuel Macron și Friedrich Merz au exprimat, la rândul lor, sprijin ferm pentru o poziție dură privind concesiile teritoriale. O declarație comună semnată de liderii Comisiei Europene, Franței, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Finlandei susține că "linia actuală de front ar trebui să fie punctul de plecare pentru negocieri".

Liderii europeni urmează să aibă miercuri discuții cu Trump pentru a-și susține punctul de vedere. Luni, președintele american a spus că va încerca să recupereze o parte din teritorii pentru Ucraina în timpul întâlnirii cu Putin din Alaska. "Va fi un schimb, unele modificări ale teritoriului. Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Vom încerca să recuperăm o parte din acest teritoriu pentru Ucraina", a spus Trump.

Trump a descris summitul de vineri drept o "întâlnire de tatonare" cu scopul de a convinge Rusia să oprească războiul. "Vom avea o întâlnire cu Vladimir Putin și, probabil, în primele două minute voi ști dacă se poate încheia un acord, pentru că asta fac eu: închei acorduri". A spus apoi că ar putea să-l sune pe Zelenski "din respect", apoi pe liderii europeni, după întâlnirea cu Putin.

Kievul nu-și poate permite să cedeze teritorii suplimentare, mai ales în regiunea Donețk

Oficialii europeni consideră că Zelenski are o marjă de manevră în fața alegătorilor care ar accepta cedarea unor teritorii Moscovei pentru a pune capăt războiului. Kievul nu-și poate permite să cedeze teritorii suplimentare, mai ales în regiunea Donețk, deoarece acest lucru le-ar permite forțelor Moscovei să ocolească fortificațiile construite încă din 2014.

Președintele ucrainean trebuie să jongleze şi cu prevederile constituției care nu-l lasă să cedeze teritorii fără un referendum național. Trump l-a criticat pe Zelenski pentru refuzul de a face concesii. "Mă irită puțin faptul că Zelenski a spus: "Ei bine, trebuie să obțin aprobarea constituțională". Adică are aprobarea să meargă la război și să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru un schimb de teritorii", a declarat Trump.

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a descris situația ca pe o provocare despre "cum să gestionăm situația reală că rușii dețin în prezent teritorii ucrainene. Este extrem de important să nu acceptăm asta din punct de vedere legal, din punct de vedere juridic. O parte din Ucraina trebuie să fie pe masă, iar orice discuții viitoare trebuie să fie purtate cu ucrainenii care decid ce vor să facă", a declarat el pentru CBS.

