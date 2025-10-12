Video Inundaţii severe în sud-estul Spaniei. Autorităţile au emis mai multe avertizări cod roşu
Furtuna Alice a adus fenomene extreme în sud-estul Spaniei. Autorităţile au emis mai multe avertizări cod galben şi cod roşu. Străzile oraşelor din regiune au fost inundate.
Avertismentele cod roşu de furtună valabile pentru mai multe regiuni din sud-estul Spaniei au fost acum ridicate - dar se așteaptă averse mai lente în următoarele zile, conform BBC.
Avertismentele cod galben rămân în vigoare de-a lungul coastei de est, de la sudul orașului Tarragona până la nordul orașului Alicante - precum și în Ibiza, Formentera și părți din Mallorca.
Vremea severă este cauzată de furtuna Alice, denumită de agenția meteo spaniolă AEMET, care a monitorizat îndeaproape evoluția acesteia în vestul Mediteranei în ultimele zile.
Zborurile au fost anulate, iar orașul Murcia a înregistrat deja evacuări, cu inundații semnificative în anumite locuri.
Se așteaptă ca furtuna să aducă un total de 250-300 mm (10-12 inci) de ploaie în unele locații. Avertismentele cod galben sunt în vigoare duminică încă de la Valencia până la sudul orașului Tarragona.
