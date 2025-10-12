Furtuna Alice a adus fenomene extreme în sud-estul Spaniei. Autorităţile au emis mai multe avertizări cod galben şi cod roşu. Străzile oraşelor din regiune au fost inundate.

Inundaţii severe în sud-estul Spaniei. Autorităţile au emis mai multe avertismente cod roşu - Profimedia

Avertismentele cod roşu de furtună valabile pentru mai multe regiuni din sud-estul Spaniei au fost acum ridicate - dar se așteaptă averse mai lente în următoarele zile, conform BBC.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Avertismentele cod galben rămân în vigoare de-a lungul coastei de est, de la sudul orașului Tarragona până la nordul orașului Alicante - precum și în Ibiza, Formentera și părți din Mallorca.

Articolul continuă după reclamă

Vremea severă este cauzată de furtuna Alice, denumită de agenția meteo spaniolă AEMET, care a monitorizat îndeaproape evoluția acesteia în vestul Mediteranei în ultimele zile.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Zborurile au fost anulate, iar orașul Murcia a înregistrat deja evacuări, cu inundații semnificative în anumite locuri.

Se așteaptă ca furtuna să aducă un total de 250-300 mm (10-12 inci) de ploaie în unele locații. Avertismentele cod galben sunt în vigoare duminică încă de la Valencia până la sudul orașului Tarragona.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰