Video Inundaţii severe în sud-estul Spaniei. Autorităţile au emis mai multe avertizări cod roşu

Furtuna Alice a adus fenomene extreme în sud-estul Spaniei. Autorităţile au emis mai multe avertizări cod galben şi cod roşu. Străzile oraşelor din regiune au fost inundate. 

de Redactia Observator

la 12.10.2025 , 06:57
Inundaţii severe în sud-estul Spaniei. Autorităţile au emis mai multe avertismente cod roşu

Avertismentele cod roşu de furtună valabile pentru mai multe regiuni din sud-estul Spaniei au fost acum ridicate - dar se așteaptă averse mai lente în următoarele zile, conform BBC.

Avertismentele cod galben rămân în vigoare de-a lungul coastei de est, de la sudul orașului Tarragona până la nordul orașului Alicante - precum și în Ibiza, Formentera și părți din Mallorca.

Vremea severă este cauzată de furtuna Alice, denumită de agenția meteo spaniolă AEMET, care a monitorizat îndeaproape evoluția acesteia în vestul Mediteranei în ultimele zile.

Zborurile au fost anulate, iar orașul Murcia a înregistrat deja evacuări, cu inundații semnificative în anumite locuri.

Se așteaptă ca furtuna să aducă un total de 250-300 mm (10-12 inci) de ploaie în unele locații. Avertismentele cod galben sunt în vigoare duminică încă de la Valencia până la sudul orașului Tarragona.

Redactia Observator
