Trei oameni au murit în Bulgaria în încercarea disperată de a-şi ajuta semenii aflaţi în pericol din cauza inundaţiilor catastrofale din estul ţării. Mai multe staţiuni sunt acoperite de nămol şi ape după ce o furtună de o violenţă ieşită din comun a lovit întreg litoralul între Sveti Vlas şi Ţarevo. Cea mai gravă situaţie este în Elenite, aproape de Sunny Beach, unde torenţii au luat pe sus zeci de maşini şi le-au aruncat în Marea Neagră.

230 de litri de apă pe metru pătrat au căzut în doar câteva ore în staţiunea Elenite. Puhoaiele care s-au format pe versanţi s-au prăvălit peste hotelurile şi vilele din resort şi au rupt tot ce le-a stat în cale: garduri, copaci, poduri. Maşinile au plutit ca bărcile pe râurile care au acoperit străzile. Zeci de vehicule au fost duse până în mare. Apa a depăşit în unele locuri 3 metri iar oamenii s-au refugiat la etajele superioare ale clădirilor şi s-au urcat chiar pe acoperişuri pentru a-şi salva viaţa. 87 de persoane au fost evacuate, inclusiv 17 copii.

Un agent al poliţiei de frontieră care ajuta la operaţiunile de salvare şi căutare a sinistraţilor a fost ucis de şuvoiae. La fel s-a întâmplat cu un bărbat care încerca să degajeze drumul cu un excavator iar un angajat al unui hotel s-a înecat la parterul imobilului. În regiunile Burgas şi Ţarevo a fost declarată stare de urgenţă.

Valuri înalte de doi metri şi ninsori în zonele muntoase

"Într-o scurtă perioadă de timp, o ploaie intensă asupra unei zone extinse de captare a apei a generat un val de peste doi metri înălțime, ducând la aceste eveniment catastrofale" a spus şeful regiunii Burgas, Vladimir Krumov.

"Transmitem condoleanțe familiilor și prietenilor celor care și-au pierdut viața în acest dezastru natural, care, după cum ați văzut, a provocat o cădere masivă de pământ și copaci de pe munte și de-a lungul coastei" a declarat ministrul de Interne al Bulgariei, Daniel Mitov.

În zonele muntoase ale Bulgariei, ploaia s-a transformat într-o ninsoare abundentă. Zăpada grea a rupt mai mulţi copaci şi a paralizat traficul. Pasul Petrohan a fost închis, zeci de şoferi fiind blocaţi ore întregi în maşini.

Regiunea Tran a fost cea mai afectată de ninsoare.

