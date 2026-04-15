Iran a câştigat războiul pe internet. Cum râde Teheranul de Donald Trump folosind meme-uri şi AI

În timp ce conflictul dintre SUA și Iran continuă în Orientul Mijlociu, o altă luptă se duce online. Aici, Iranul folosește tot mai mult conținut viral, meme-uri, ca instrument de propagandă, scrie The Guardian.

Dacă Iranul ar face rachete la fel de repede cum face meme-uri, probabil că armata SUA ar fi deja învinsă. Așa începe una dintre cele mai neobișnuite părți ale conflictului dintre cele două țări, scrie The Guardian.

Deși Iranul este cunoscut ca o țară conservatoare, cu reguli stricte pentru presă și cultură, pe rețelele sociale imaginea sa este cu totul alta. În spaţiul virtual, o generație tânără de creatori folosește sarcasmul și referințe din cultura pop pentru a ironiza administrația Trump și pentru a atrage atenția publicului din Occident.

Şi mai neobişnuit este contrastul din interiorul Iranului. Internetul a fost restricționat timp de peste o lună, presa este controlată, iar mai multe ziare importante au fost închise. Televiziunea de stat este văzută de mulți ca fiind doar un instrument de propagandă.

Cu toate acestea, pentru publicul din afara țării apare un val constant de conținut creativ. Conturi controlate de Guvern publică animații generate cu inteligență artificială, inclusiv clipuri Lego care bat apropouri despre Trump şi legătura cu scandalul Epstein, dar și videoclipuri ironice despre Occident.

Un exemplu viral vine de la ambasada Iranului din Africa de Sud: Donald Trump este prezentat ca un star rock din anii ’80, într-o parodie după melodia Voyage Voyage, redenumită Blockade. Clipul a adunat aproape 9 milioane de vizualizări în două zile. Într-un alt caz, după declarații dure ale lui Trump, aceeași ambasadă a postat un clip simplu cu un câine care se uită nedumerit la cameră.

Războaiele nu se duc doar pe front

Experta Narges Bajoghli spune că acest tip de comunicare este extrem de eficient. Ea explică simplu: războaiele nu se duc doar pe front, ci și în spațiul informațional. Iar aici, Iranul pare să câştige.

Pentru că nu poate influența presa tradițională din SUA, Iranul a ales o altă strategie: să intre direct în conversațiile de pe social media. Și se pare că funcționează, astfel că conținutul lor ajunge să fie distribuit de oameni din toate taberele politice din America. Un motiv pentru care SUA nu reușește să țină pasul este și lipsa unei strategii clare online. Comunicarea oficială este rigidă, iar stilul lui Trump, cu declarații extrem de dure şi controversate, nu ajută.

În paralel, Iranul încearcă să transmită și un mesaj mai serios, mai ales în lumea arabă: ideea că suveranitatea în regiune este pusă sub semnul întrebării și că unele state nu sunt cu adevărat independente. Chiar dacă aceste meme-uri nu vor schimba complet imaginea Iranului în lume, ele arată un lucru clar: în prezent, influența nu mai ține doar de arme, ci și de capacitatea de a controla mesajul, mai ales în spaţiul virtual.

De altfel, liderul suprem iranian, Ali Khamenei, spunea încă din 2024 că "media este mai puternică decât orice rachetă". Iar în contextul actual, ideea pare mai actuală ca niciodată.

