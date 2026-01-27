NYT: Guvernul iranian, mai slab ca niciodată de la Revoluţia din 1979. Un atac, posibil în două-trei zile

Președintele american Donald Trump a primit mai multe rapoarte ale serviciilor de informații SUA care indică faptul că poziția guvernului iranian este din ce în ce mai slabă, potrivit unor surse The New York Times. În acelaşi timp, SUA îşi intensifică prezenţa în regiune şi se vehiculează scenariul unei campanii americane mai ample împotriva regimului de la Teheran.

Rapoartele arată că regimul iranian se află în cel mai vulnerabil punct al său de la revoluția din 1979, când a fost înlăturat șahul. Protestele izbucnite la sfârșitul anului trecut au zguduit structurile puterii de la Teheran, ajungând inclusiv în regiuni considerate loiale liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, scrie The New York Times.

În ciuda faptului că protestele s-au domolit, guvernul iranian continuă să se confrunte cu dificultăți majore. Rapoartele de informații ale SUA subliniază în mod repetat că, pe lângă proteste, economia iraniană este într-o stare critică. Problemele economice au declanșat manifestații sporadice în decembrie, iar pe măsură ce protestele s-au extins în ianuarie, autoritățile nu au avut soluții reale pentru a ameliora situația populației. Autorităţile au recurs la o represiune brutală, care a înstrăinat și mai mult populația.

Armata SUA și-a intensificat prezența în regiune, însă nu este clar ce măsuri ia în calcul administrația Trump.

"Președintele Trump este informat constant despre problemele de securitate internațională. Ar fi o neglijență gravă să nu fie la curent cu aceste evoluții. În privința Iranului, președintele urmărește îndeaproape situația" a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Trump a avertizat că ar putea lovi Iranul în contextul represiunii sângeroase a protestelor, deși consilierii săi sunt împărțiți în privința eficienței unor lovituri simbolice asupra unor elemente ale regimului. Ulterior, Trump a părut să renunțe la ideea unei acțiuni militare imediate, după ce Iranul a anulat execuția protestatarului Erfan Soltani. Potrivit unui oficial american, premierul israelian Benjamin Netanyahu i-ar fi cerut lui Trump să amâne un atac asupra Iranului.

Ce efecte ar putea avea o campanie mai amplă a SUA împotriva Teheranului

Totuși, o campanie mai amplă ar putea atrage sprijinul consilierilor și aliaților săi cei mai duri, care văd o oportunitate de a înlătura conducerea de la Teheran.

Liderul de la Casa Albă a vorbit public despre programul nuclear iranian, lansând avertismente și amintind guvenului de la Teheran despre atacurile aeriene ordonate anul trecut asupra unor centre de cercetare iraniene fortificate.

Senatorul republican Lindsey Graham a declarat că a vorbit recent cu Trump despre Iran și se așteaptă ca președintele să-și respecte promisiunea de a susține protestatarii iranieni.

"Scopul este schimbarea regimului. Poate că nu-i ucid azi, dar dacă rămân la putere, o vor face luna viitoare", a spus Graham.

SUA mută armament în apropierea Iranului

Luni, portavionul Abraham Lincoln, însoțit de trei nave de război echipate cu rachete Tomahawk, a intrat în zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA, în vestul Oceanului Indian, potrivit unui oficial american anonim.

Dacă administrația ar decide o lovitură militară, portavionul ar putea acționa în una-două zile, afirmă oficiali militari. SUA au trimis deja încă o duzină de avioane de atac F-15E în regiune și au desfășurat sisteme suplimentare de apărare antirachetă Patriot și THAAD pentru a proteja trupele americane de eventuale represalii iraniene.

Bombardierele cu rază lungă de acțiune din SUA se află într-o stare de alertă mai ridicată decât de obicei, nivel ridicat la cererea lui Trump acum două săptămâni, când a solicitat opțiuni de răspuns la represiunea din Iran.

Pentagonul discută cu aliaţii din regiune pe tema Iranului

Oficialii Pentagonului au intensificat și consultările cu aliații din regiune. Amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central, a vizitat Siria, Irak și Israel în weekend pentru a discuta cu ofițeri americani și aliați.

Principalul obiectiv al vizitei a fost inspectarea trupelor americane și a centrelor de detenție din nord-estul Siriei. SUA au început să transfere prizonieri ISIS în Irak, pe fondul temerilor că aceștia ar putea evada, odată cu preluarea regiunii de către regimul sirian.

Totodată, oficialii americani au transmis un avertisment autorităților irakiene: dacă milițiile șiite vor ataca trupele sau bazele americane în contextul tensiunilor cu Iranul, SUA vor riposta.

Administrația Trump a purtat discuții și cu oficiali din Israel, Arabia Saudită și Qatar în legătură cu situația din Iran.

