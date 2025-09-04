Iranul a început să îşi relocheze echipamentele nucleare critice din complexul nuclear din Natanz, în contextul temerilor cu privire la noi lovituri aeriene din partea Israelului. Echipamentele au fost mutate în diferite zone ale perimetrului securizat al complexului, inclusiv pe platforme pentru elicoptere şi în apropierea unor surse de apă.

Experţii sunt de părere că această relocare are scopul de a le face dificil de identificat şi de ţintit în eventualitatea unor noi atacuri israeliene. Alţi specialişti susţin că centrala este încă nefuncţională, iar alimentarea cu energie electrică este întreruptă. În consecinţă, mutarea echipamentelor este doar o măsură pentru a le proteja.

Costul relocării echipamentelor nucleare este foarte mare, iar asta indică faptul că Iranul se teme de un nou atac al Israelului până la finalul acestui an.

În timpul conflictului din vară, administrația Trump a susţinut că infrastructura nucleară a Iranului a fost complet distrusă. La sfârşitul lunii iunie, preşedintele american a calificat loviturile drept un succes militar spectaculos.



Totuşi, potrivit unei evaluări interne a Pentagonului, impactul loviturilor americane asupra instalaţiilor iraniene a fost mult mai redus decât a declarat Donald Trump.

Săptămâna trecută, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a concediat însă pe şeful departamentului care elaborase acel raport.

