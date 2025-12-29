Iranul declară că este "în război la scară largă cu Statele Unite, Israel şi Europa"

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că Teheranul se află într-un război "la scară largă" cu SUA, Israel și Europa, descriind situația diplomatică a țării ca fiind "complicată și dificilă".

"În opinia mea, suntem într-un război la scară largă cu America, Israel și Europa; ei nu vor ca țara noastră să stea pe picioare", a declarat Pezeshkian într-un interviu lung postat sâmbătă pe site-ul oficial al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, relatează ABC News.

"Acest război este mai rău decât războiul din Irak cu noi; dacă cineva înțelege bine, acest război este mult mai complicat și mai dificil", a adăugat Pezeshkian, referindu-se la războiul Iran-Irak din 1980-1988.

Pezeshkian a spus că, în ciuda sancțiunilor și a presiunilor externe, Iranul rămâne neclintit și capabil să-și apere interesele naționale.

Interviul a fost publicat înaintea vizitei premierului israelian Benjamin Netanyahu în SUA, unde se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Mar-a-Lago.

Iranul se numără printre subiectele care se așteaptă să fie discutate.

Întâlnirea este aşteptată să se concentreze pe avansarea planului de pace pentru Gaza, dezarmarea Hamas, demilitarizarea Gazei și soarta ultimului ostatic rămas în Fâșie, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului israelian de Externe înainte ca delegația israeliană să plece duminică spre SUA.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că agenda lui Netanyahu se așteaptă să includă "pericolul pe care îl reprezintă Iranul" atât pentru Orientul Mijlociu, cât și pentru Statele Unite.

SUA și Israelul s-au unit pentru a ataca Iranul în iunie, în timpul unui conflict de 12 zile care a ucis aproximativ 1.100 de iranieni și a dus la atacuri împotriva instalațiilor nucleare cheie ale Iranului, a rețelei sale de apărare aeriană și a unor importante locații militare și ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din întreaga țară.

Printre cei uciși s-au numărat personal militar de rang înalt, personal al IRGC și personal de cercetare nucleară. Atacurile cu rachete de represalii ale Iranului au ucis 28 de persoane în Israel.

În perioada premergătoare și în timpul conflictului din iunie, Netanyahu a sugerat în repetate rânduri că Israelul ar putea urma o strategie de schimbare a regimului în Iran, încercând să răstoarne teocrația condusă de Khamenei de acolo. "Aceasta este oportunitatea voastră de a vă ridica", a spus Netanyahu într-un discurs adresat iranienilor în timpul războiului.

