Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică au semnat, în Cairo, un acord pentru reluarea cooperării nucleare. Documentul este de natură tehnică şi prevede inspectarea tuturor facilităților nucleare din Iran.

De asemenea, agenţia cere Teheranului să prezinte informații privind materialele nucleare din locurile atacate de Israel în luna iunie. Ministrul iranian de Externe a avertizat că, în cazul oricărui act ostil împotriva Iranului, inclusiv reimpunerea sancțiunilor ONU, Teheranul va considera anulat acest acord.

Semnarea documentului intervine după ce Franța, Germania și Marea Britanie au inițiat, la finalul lunii trecute, demersuri de reluare a sancțiunilor Naţiunilor Unite la adresa Iranului. Motivul este că Teheranul că nu a respectat acordul nuclear din 2015, menit să prevină dezvoltarea armelor nucleare.

Un raport confidenţial al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică din luna iunie a indicat că Iranul deținea 441 kilograme de uraniu îmbogățit la 60%. Dacă ar fi îmbogăţit la 90%, Teheranul ar avea 10 bombe nucleare.

