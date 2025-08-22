Iranul şi europenii reiau marţi negocierile privind programul nuclear, în încercarea de a evita restabilirea sancţiunilor internaţionale împotriva Teheranului, transmite AFP, citat de Agerpres. Diplomaţii europeni avertizează că "timpul presează", iar în lipsa unui acord, Franţa, Marea Britanie şi Germania sunt pregătite să reactiveze mecanismul "snapback" prevăzut în acordul nuclear din 2015.

Iran şi UE, din nou la masa discuţiilor pentru dosarul nuclear. Sancţiunile ar putea fi restabilite în toamnă - Getty Images

Miniştrii de externe francez Jean-Noël Barrot, britanic David Lammy, german Johann Wadephul şi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, au discutat vineri prin telefon cu omologul lor iranian, Abbas Araghchi.

Întâlnire programată marţi la nivel de viceminiştri

A fost o "discuţie importantă (...) pe tema programului nuclear şi a sancţiunilor contra Iranului pe care ne pregătim să le reaplicăm", a scris pe X ministrul francez, punctând că "timpul presează".

El a confirmat anunţul Teheranului privind desfăşurare unei noi reuniuni marţi.

Întâlnirea va avea loc "la nivel de viceminiştri de externe", a indicat Ministerul de Externe iranian într-un comunicat.

Emisari europeni au reluat dialogul cu Teheranul în dosarul nuclear la sfârşitul lunii iulie cu ocazia unei reuniuni la Istanbul.

Ameninţarea reactivării sancţiunilor

Franţa, Marea Britanie şi Germania se pregătesc să declanşeze în toamnă mecanismul de restabilire a sancţiunilor (denumit "snapback"), prevăzut prin acordul nuclear din 2015 (JCPOA), în absenţa unei soluţii negociate.

Europenii au propus Iranului să prelungească scadenţa din octombrie pentru activarea mecanismului dacă Teheranul reia discuţiile cu Washingtonul şi restabileşte cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).

La rândul său, Teheranul afirmă că lucrează cu Rusia şi China, alte semnatare ale JCPOA, pentru a împiedica restabilirea sancţiunilor.

