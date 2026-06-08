Iranul și Israelul anunță că au oprit atacurile, dar continuă să se amenințe după ce au încălcat armistițiul

Armata Iranului a anunțat, luni, oprirea loviturilor contra Israelului, după ce cele două țări își reluaseră atacurile pentru prima dată după încetarea focului decisă pe 8 aprilie. Teheranul a amenințat, însă, că va relua loviturile dacă Israelul continuă atacurile asupra Libanului. Media israeliană, citând un oficial de rang înalt, a anunțat că Ierusalimul a oprit atacurile la cererea președintelui american Donald Trump, scrie Reuters.

Un fragment al unei rachete balistice iraniene, interceptată de sistemele de apărare aeriană israeliene, căzut în Cisiordania de est. 8 iunie 2026 - ProfiMedia

Iranul a dat "o ripostă severă" Israelului după ce acesta bombardase periferia de sud a capitalei Libanului, Beirut, un bastion al organizației proiraniene Hezbollah. Cele cel puțin 12 rachete balistice lansate de Iran au fost toate interceptate de apărarea antiaeriană israeliană, iordaniană și saudită. A fost confirmat un singur impact, într-o zonă deschisă din Cisiordania.

"În consecință, este anunțată încetarea operațiunilor", a adăugat conducerea armatei iraniene, citat de Reuters.

La scurt timp, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că Iranul rămâne la "masa negocierilor", dar a avertizat că țara sa nu părăsește deocamdată câmpul de luptă.

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"Apărarea și diplomația sunt cei doi piloni ai puterii naționale. Nu am părăsit nici câmpul de luptă, nici masa negocierilor", a scris Pezeshkian pe X.

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Israelul anunță că a oprit atacurile la cererea lui Trump

Canalul israelian Channel 12, citând un oficial israelian de rang înalt, a transmis că Israelul a oprit atacurile asupra Iranului la cererea lui Trump. Potrivit acestuia, dacă atacurile Hezbollah asupra orașelor israeliene vor continua, Israelul va lovi suburbiile sudice ale Beirutului.

Raportul Channel 12 a mai precizat că loviturile israeliene din sudul Libanului vor continua cu intensitate maximă în zilele următoare.

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Israelul a lansat atacuri asupra Iranului după ce Teheranul a tras rachete către Israel duminică seara târziu. Iranul a declarat că loviturile sale au fost o ripostă la atacuri israeliene din periferia Beirutului.

Trump le-a cerut celor două tabere să se "oprească imediat"

Anterior, președintele american Donald Trump le ceruse Israelului și Iranului să "oprească imediat" schimbul de focuri.

"Israelul și Iranul trebuie să înceteze imediat atacurile", a transmis luni la prânz liderul de la Casa Albă pe Truth Social. Imediat a postat un alt mesaj: "Ambele tabere, Israelul și Iranul, vor să ajungă la o încetare imediată a focului! Negocierile finale privind «pacea» sunt în desfășurare, cu condiția ca ignoranța sau prostia să nu le stea în cale. Blocada va rămâne în vigoare, cu efect deplin, până când se va ajunge la un «acord final». Lucrurile ar trebui să avanseze rapid. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme."

Israelul a lovit o uzină de produse petrochimice din sud-vestul Iranului despre care susține că era folosită pentru a produce rachete balistice. Corpul Gardienilor Revoluției din Iran (IRGC) a anunțat ulterior că a ripostat cu o lovitură ce a vizat o uzină similară aflată în apropiere de orașul israelian Haifa.