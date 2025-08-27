Israel a cerut retragere raportului ONU despre foametea din Gaza. Netanyahu: "Sunt minciuni sfruntate"

Israelul a cerut miercuri Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) să retragă raportul în urma căruia a declarat situaţie de foamte în Fâşia Gaza. Premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că totul este o "minciună sfruntată", potrivit Agerpres, care citează AFP.

Israelul a restricţionat sever ajutorul umanitar şi uneori l-a întrerupt complet în Fâşia Gaza de când a început războiul cu Hamas, ce a urmat atacului lansat de această grupare islamistă palestiniană asupra teritoriului israelian pe 7 octombrie 2023.

Un director general din Ministerul israelian de Externe, Eden Bar Tal, a acuzat la o întâlnire cu presa politizarea Cadrului integrat de clasificare a securităţii alimentare (IPC), o instituţie susţinută de ONU şi al cărei rol este de a îmbunătăţi analiza şi luarea deciziilor în materie de securitate alimentară şi nutriţie.

"Israelul cere ca IPC să îşi retragă imediat raportul total incorect", a indicat diplomatul israelian, care a acuzat IPC că a "manipulat" mai multe date din raportul publicat pe 22 august.

Articolul continuă după reclamă

"Acum, dacă IPC nu o face (dacă nu îşi retrage raportul - n.red.), (...) ne vom adresa donatorilor şi îi vom informa despre aceste deficienţe. "Suntem siguri că (donatorii) vor trage concluzia corectă, aceea de a opri finanţarea unui institut de cercetare politizat, manipulator şi care acţionează ca un instrument în serviciul unei organizaţii teroriste", a ameninţat în continuare directorul general din MAE israelian.

După mai multe luni de atenţionări, IPC, instituţie cu sediul la Roma, a declarat pe 22 august că aproximativ o jumătate de milion de oameni suferă de foamete în guvernoratul Gaza, zonă care acoperă aproximativ o cincime din teritoriul enclavei palestiniene, inclusiv oraşul Gaza.

IPC estimează de asemenea că starea de foamete se va răspândi în guvernoratele Deir el-Balah, din centrul enclavei, şi Khan Yunis, în sud, până la sfârşitul lunii septembrie, aşadar aproximativ două treimi din teritoriul Fâşiei Gaza va fi afectat de foamete.

Această situaţie putea fi evitată dacă Israelul "nu ar fi obstrucţionat sistematic" eforturile umanitare, a remarcat şeful biroului de coordonare umanitară al ONU, Tom Fletcher.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a catalogat concluziile IPC drept "minciuni sfruntate", adăugând că ţara sa "nu a dus o politică de înfometare" a populaţiei în Fâşia Gaza, invocând în sprijinul acestei afirmaţii date despre ajutoarele pentru care Israelul a autorizat accesul în enclava palestiniană.

La rândul ei, agenţia Ministerului Apărării israelian însărcinată cu gestionarea chestiunilor de natură civilă în teritoriile palestiniene ocupate a denunţat raportul IPC ca fiind "fals şi părtinitor" şi a afirmat că aproximativ 280 de camioane cu ajutoare umanitare au intrat în Fâşia Gaza în ziua precedentă.

Dar reprezentanţii umanitari care operează în Fâşia Gaza contestă cu regularitate corectitudinea unor astfel de declaraţii, argumentând că autorităţile israeliene îi împiedică să lucreze eficient în teritoriul palestinian pentru a răspunde crizei umanitare.

