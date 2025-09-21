Trei ţări au recunoscut oficial statul Palestina. În ciuda presiunilor Israelului şi ale Statelor Unite, premierul Keir Starmer a oficializat decizia guvernului britanic. Anunţuri similare pro Palestina au venit dinspre Canada şi Australia, iar Portugalia şi Franţa vor face pasul în următoarele zile.

Marea Britanie este prima ţară membră a G7 care recunoaşte oficial Palestina.

"Pentru a reînvia speranța păcii și a unei soluții cu două state, declar clar, în calitate de prim-ministru al acestei mari țări, că Regatul Unit recunoaște oficial statul Palestina", a declarat Keir Starmer, prim-ministru al Regatului Unit.

Primele reacţii din tabăra israeliană au apărut încă dinainte ca premierul britanic să facă anunţul oficial.

Articolul continuă după reclamă

"O manevră pe care prim-ministrul Netanyahu a numit-o absurdă și pur și simplu o recompensă pentru terorism", a declarat Shosh Bedrosian, purtător de cuvânt al guvernului israelian.

Oficialii palestinieni în schimb au salutat decizia britanică, pe care o consideră indispensabilă pentru pace.

"Este clar că recunoașterea Palestinei este o condiție prealabilă pentru pace și nu un efect secundar", a declarat Varsen Aghabekian, ministrul palestinian de externe.

Franţa şi-a anunţat şi ea intenţia de a a face acelaşi pas la Adunarea Generală a ONU. Ar fi o contribuţie istorică la pace, după cum afirmă preşedintele francez Emmanuel Macron.

"Trebuie să recunoaștem dreptul legitim al poporului palestinian de a avea un stat. Și dacă nu oferi o perspectivă politică, de fapt, îi pui pe mâinile celor care propun doar o abordare de securitate, o abordare agresivă", susţine Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Canada şi Australia au recunoscut şi ele Palestina. Se alătură astfel celor 96 state membre ONU care au făcut asta în 1988. Printre ele, şi România.

Între timp, războiul continuă. În timp ce forţele israeliene sunt în ofensivă terestră în Gaza, mii de protestatari au ieşit în stradă la Ierusalim şi Tel Aviv cerând guvernului Netanyahu un acord de salvare a ostaticilor şi un armistiţiu.

