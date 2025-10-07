Israelul şi teroriştii Hamas au început aseară negocierile pentru a pune capăt războiului sângeros care a intrat astăzi în al treilea an. Bilanţul este înfiorător. Hamas a omorât 1.200 de oameni pe 7 octombrie 2023, iar replica israeliană a lăsat în urmă 67.000 de victime. La presiunea Statelor Unite, cele două tabere s-ar putea supune unui plan de pace.

La 06:30, ora atacului Hamas de acum doi ani, mii de israelieni au ieşit în stradă pentru a comemora victimele.

La Berlin, numele tuturor victimelor au fost citite în Piaţa Brandenburg, cel mai cunoscut punct de reper din capitala Germaniei.

În 2023, într-una dintre cele mai importante sărbători evreieşti, Hamas a lansat în Israel 4.000 de rachete. În paralel, sute de terorişti au trecut graniţa.

A urmat un măcel în zeci de comunităţi şi la festivalul de muzică Nova. Supravieţuitorii au fost capturaţi şi duşi în Gaza. Printre ei, un bebeluş care abia împlinise nouă luni. Printre victime au fost şi 10 români. Ucis într-o comunitate din sudul Israelului, Tal Haimi este plâns şi acum de soţia lui.

După atacul Hamas, Israelul a început un război devastator în Gaza. Nouă din zece clădiri de acolo au fost puse la pământ. Hamas a fost decimată de armata israeliană.

În ultimele luni, peste 400 de oameni au murit de foame în Gaza, în timp ce mii de camioane aşteaptă la graniţă permisiunea Israelului să livreze ajutoarele umanitare.

Premierul Israelului a fost acuzat de genocid şi crime de război, iar Curtea Penală Internaţională de la Haga a emis un mandat internaţional de arestare pe numele lui. Franţa, Marea Britanie, Canada şi încă şase state au recunoscut oficial statul palestinian la ultima adunare generală ONU de luna trecută.

Doi israelieni din trei cred că premierul ar trebui să demisioneze. Benjamin Netanyahu se poate salva politic dacă reuşeşte să elibereze ultimii 48 de ostatici din Gaza. Doar jumătate dintre din ei ar mai fi în viaţă, potrivit estimărilor.

Dacă acceptă planul preşedintelui american, Hamas va trebui să elibereze toţi ostaticii şi să abandoneze conducerea Fâşiei Gaza. Iar enclava va fi reconstruită cu sprijin internaţional.

