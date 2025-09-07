Israelul ameninţă cu "măsuri unilaterale" ţările occidentale care recunosc statul palestinian

Gideon Saar, şeful dimplomaţiei israeliene, a avertizat că recunoaşterea statului palestinian de către ţările occidentale ar putea determina ţara sa să ia "măsuri unilaterale". Afirmaţia a fost făcută la scurt timp după ce au apărut informaţii despre proiecte de anexare a unor părţi din Cisiordania ocupată, potrivit News.ro.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat în iulie că Franţa va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU de la sfârşitul lunii septembrie. În urma acestui anunţ, mai multe ţări, printre care Canada, Australia şi Belgia, şi-au anunţat intenţia de a face acelaşi lucru.

Marea Britanie a declarat în august că le va urma exemplul dacă nu se va ajunge la un armistiţiu în Gaza, unde Israelul duce un război împotriva Hamas ca răspuns la atacul lansat de această mişcare islamistă palestiniană în 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian.

"State precum Franţa şi Marea Britanie, care au insistat asupra aşa-zisei recunoaşteri (a unui stat palestinian), au comis o greşeală enormă (...) Nu se poate disocia problema statului de cea a păcii, deoarece acest lucru ar face pacea şi mai dificil de atins (...) Acest lucru va împinge Israelul să ia, de asemenea, măsuri unilaterale", a avertizat Gideon Saar în cadrul unei conferinţe de presă cu omologul său danez Lars Løkke Rasmussen, aflat în vizită la Ierusalim.

Recunoaşterea unui stat palestinian ar fi în mare parte simbolică, din cauza refuzului Israelului de a accepta crearea unui astfel de stat, la care aspiră palestinienii.

În 4 septembrie, şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a criticat intenţia unor ţări occidentale de a recunoaşte un stat palestinian, afirmând că le-a avertizat cu privire la posibile represalii din partea Israelului sub forma anexării unor teritorii din Cisiordania.

El a refuzat să se alăture condamnării mondiale a planului de colonizare în Cisiordania, teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967.

În august, Israelul a aprobat un proiect major de construire a 3.400 de locuinţe într-o zonă din Cisiordania, care, potrivit comunităţii internaţionale, ar pune în pericol viabilitatea unui viitor stat palestinian.

"Dacă veţi recunoaşte un stat palestinian în septembrie, răspunsul nostru va fi aplicarea suveranităţii israeliene asupra tuturor părţilor din Iudeea şi Samaria", a declarat anterior ministrul israelian de extremă dreapta Bezalel Smotrich, adresându-se liderilor europeni.

