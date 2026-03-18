Înalți oficiali israelieni le-au spus diplomaților americani că protestatarii iranieni vor fi "masacrați" dacă ies în stradă împotriva guvernului lor, chiar dacă Israelul îndeamnă public la o revoltă populară, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat revizuit de The Washington Post.

Israel îndeamnă iranienii să se revolte împotriva regimului, dar în particular se așteaptă la un "masacru"

Conform Washington Post, documentul citat este o evaluare israeliană conform căreia regimul iranian "nu se prăbușește" și este dispus să "lupte până la capăt" în ciuda uciderii din 28 februarie a liderului suprem Ali Khamenei și a campaniei de bombardamente americane și israeliene în curs de desfășurare.

Regimul a ucis mii de oameni în timpul demonstrațiilor antiguvernamentale de amploare de la începutul acestui an. Dacă un număr mare de iranieni se vor întoarce în stradă, oficialii israelieni spun că "poporul va fi masacrat", deoarece Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, principala forță militară a Iranului, "are avantajul", conform comunicatului. Autenticitatea documentului a fost verificată de doi oficiali ai Departamentului de Stat.

În ciuda prognozei sumbre, oficialii israelieni au declarat că speră la o revoltă populară și au îndemnat Statele Unite să se pregătească să sprijine protestatarii dacă se întâmplă acest lucru, conform comunicatului. Cablul a rezumat întâlnirile recente dintre oficiali americani și membri de rang înalt ai Consiliului Național de Securitate al Israelului, Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Externe, care au avut loc miercuri și joi.

Acest lucru vine în contextul în care prințul moștenitor exilat al Iranului, Reza Pahlavi, face apel la iranieni să iasă în stradă săptămâna aceasta pentru a marca anticul "Festival al Focului" persan, cunoscut sub numele de Chaharshanbe Suri.

Narges Bajoghli, expert în Iran la Universitatea Johns Hopkins, a declarat că iranienii au fost mult timp sceptici față de intențiile israeliene și că mesajele duble afișate în cablu vor fi considerate de mulți ca fiind insensibile și exploatatoare pentru viețile iraniene.

"Cred că mulți oameni se vor simți foarte trădați de această evaluare", a spus Bajoghli.

Ambasada Israelului la Washington a declarat că Israelul este "concentrat pe eliminarea capacităților militare ale regimului - în beneficiul tuturor".

"Iranienii și-au riscat viața ieșind în stradă de nenumărate ori, inclusiv chiar în ianuarie anul trecut", a declarat ambasada într-un comunicat. "Există grupuri de opoziție care lucrează independent de ani de zile pentru a răsturna regimul".

Israelul și SUA au atacat mii de ținte în interiorul Iranului, inclusiv infrastructură nucleară, stocuri de rachete balistice, secții de poliție și puncte de control înființate de forțele de securitate internă în civil, cunoscute sub numele de Basij.

Într-un discurs televizat din prima zi a atacurilor, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că țara sa "va lovi puternic regimul terorist și va crea condiții care vor permite curajosului popor iranian să se debaraseze de jugul acestui regim ucigaș". El a făcut un apel similar săptămâna trecută.

Alți oficiali israelieni au declarat că asaltul asupra Iranului este un succes chiar dacă nu se materializează o revoltă populară. "Fiecare zi în care slăbim acest regim este un câștig pentru statul Israel", a declarat Ze'ev Elkin, membru al cabinetului de securitate al Israelului, într-un interviu la televiziunea israeliană.

Suzanne Maloney, expertă în Iran și vicepreședinte la Brookings Institution, a declarat că vulnerabilitatea protestatarilor neînarmați din Iran ar trebui să fie o considerație pentru oficialii americani și israelieni. "Poporul iranian este în pericol grav în acest moment din cauza regimului și ar fi regretabil dacă ar fi folosiți ca pioni într-un efort de a agrava și mai mult situația", a spus ea.

Perspectiva administrației Trump asupra pericolului cu care se confruntă opoziția Iranului s-a schimbat de la începutul războiului. Președintele Donald Trump i-a îndemnat inițial pe iranieni să "preia guvernul vostru", dar a recunoscut recent că forțele de securitate iraniene ar ucide protestatari dacă ar ieși în stradă.

"Au literalmente oameni pe străzi cu mitraliere, mitraliind oameni dacă vor să protesteze", a declarat Trump pentru Fox News.

"Cred cu adevărat că este un obstacol mare de depășit pentru oamenii care nu au arme", a adăugat el.

Un oficial al Casei Albe, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus că lui Trump "nu-i place să vadă suferință nicăieri, inclusiv în Iran, unde regimul terorist masacra protestatari înainte ca președintele să intervină și acum vizează civilii din întreaga regiune".

Răspunsul regimului la protestele din ianuarie, provocate de proasta gestionare economică și tactici autoritare, a dus la o represiune brutală condamnată de o mare parte a Occidentului.

De asemenea, oficialii americani spun că nu mai urmăresc răsturnarea sistemului clerical și militar înrădăcinat din Iran.

Deși armata iraniană a fost grav degradată de atacurile americano-israeliene, rezistența regimului este una dintre numeroasele variabile pe care administrația Trump pare să le fi calculat greșit într-un război care se află la a treia săptămână și nu se întrevede un sfârșit.

Luni, aliații de top ai SUA au respins cererea lui Trump de a trimite nave de război pentru a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Hormuz, pasajul pentru 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate din lume, pe care Iranul l-a închis la începutul războiului, crescând prețurile la energie și temerile de o recesiune globală.

Israelul se aștepta ca asasinarea liderului suprem iranian de luna trecută să semene "mai mult haos" în cadrul regimului imediat după aceea, au declarat oficiali israelieni omologilor americani, conform cablului.

Însă, în ultimele zile, menținerea puterii de către republica islamică a fost evidentă în capacitatea sa de a continua să lanseze rachete balistice și drone "oriunde doresc", au declarat oficiali israelieni diplomaților americani, conform cablului.

Maloney a spus că a fost surprinsă că israelienii au subestimat rezistența regimului.

"Această presupunere cu adevărat prost informată este interesantă, având în vedere cât de impresionantă a fost penetrarea serviciilor secrete israeliene în Iran", a spus ea. "Evident, aceasta se află la baza greșelii de calcul strategic în care au greșit împreună Israelul și SUA."

În ciuda rapoartelor conform cărora fiul și succesorul regretatului lider suprem a fost rănit într-un atac aerian, oficiali israelieni au declarat că Mojtaba Khamenei este "încă la conducere" și "mai aliniat" cu liderii de linie dură ai IRGC decât tatăl său. Aceștia au speculat că regimul și-ar putea modera opiniile dacă noul lider suprem ar fi ucis, dar au remarcat că este "încăpățânat" și ar trebui "îndepărtat din interior".

Marți, armata israeliană a susținut că l-a ucis pe comandantul Basij, o forță estimată la aproximativ 1 milion de membri, și pe șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

Iranul a finanțat miliții și mișcări politice din Orientul Mijlociu care sunt ostile Israelului, inclusiv Hamas în Gaza, Hezbollah în Liban și Houthii în Yemen. Efortul Israelului de a impulsiona o revoltă în Iran, indiferent de numărul de victime, este în concordanță cu efortul său de decenii de a provoca "fragmentarea Iranului" și "prăbușirea statului", a declarat Bajoghli, experta în Iran.

"Una dintre modalitățile de a realiza acest lucru este crearea mai multor oportunități în care armele statului să fie îndreptate asupra populației", a spus ea. "Scopul nu este crearea unei democrații liberale pentru poporul iranian. Ci lărgește prăpastia dintre societate și stat."

