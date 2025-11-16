Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Italia şi Spania, măturate de furtuni. "Am fost lovit de scânduri, de scaune, de table. Practic, m-a îngropat"

Au fost clipe de groază în Italia, unde o trombă a ajuns pe uscat şi a măturat nordul ţării. Vârtejul a smuls acoperişuri, a devastat localuri şi a răsturnat maşini. Probleme au fost şi în Spania, unde furtuna Claudia a revărsat apele peste şosele şi în localităţi.

de Redactia Observator

la 16.11.2025 , 20:51

Italia arată ca după război după ce o trombă a devastata oraşul Genova, din nordul ţării. Străzile s-au transformat în râuri, un zid antic s-a prăbuşit, iar un camion a fost răsturnat de vijelia foarte puternică. În doar câteva minute, totul a devenit de nerecunoscut.

"Am fost lovit de scânduri, de scaune, de table, de tot. Practic, m-a îngropat. În 60 ani, nu am văzut aşa ceva", a spus un martor.

Vijelia a venit în plină zi, când mulţi oameni erau pe stradă.

Articolul continuă după reclamă

"La un moment dat am început să văd mai multe obiecte care zboară. M-am oprit şi am simţit că ceva lovise maşina, dar nu ştiam ce era. Am închis ochii pentru o clipă pentru că nu ştiam ce să fac şi eram agitată, pentru că în spate o aveam pe fiica mea", a povestit un localnic.

"Am văzut chioşcul zburând şi mai apoi cum pică în faţa maşinii mele. Apoi am văzut stâlpii. Era un dezastru. Totul zbura în aer. Inclusiv mesele. M-am pus la pământ de frică", a spus alt localnic.

Vântul foarte puternic a spart geamurile unui restaurant. Meteorologii avertizează că regiunile din nordul ţării vor fi şi în zilele următoare sub cod portocaliu de vreme rea.

Dezastru a fost şi în sudul Spaniei. În Sevilla, o porţiune dintr-o autostradă a fost inundată chiar în timp ce o maşină circula pe ea. Din fericire, pompierii i-au salvat la timp pe pasageri.

"Strada a dispărut literalmente. Aici e groapa. Maşina este acolo jos şi sunt patru oameni. Toţi au ieşit afară deja", a povestit un localnic.

Autorităţile au avut peste 300 de intervenţii în oraşul Huelva, unde au căzut 90 de litri pe metru pătrat. Mulţi oameni şi-au baricadat casele înainte de furtună.

"Am pus cărămizile cât de repede am putut. Un prieten zidar mi-a dat o mână de ajutor. A venit seara, la 2 dimineaţa. Am adus sacul cu tencuială şi cărămizile înainte să vină alarma", a declarat un locuitor din zonă.

Meteorologii au anunţat că, de luni, furtuna Claudia îşi va pierde din putere.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

claudia spania italia vijelie
Înapoi la Homepage
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Fosta soție a starului de la FCSB dă cărțile pe față despre motivele divorțului: ”Nu poți continua cu cineva când…”
Fosta soție a starului de la FCSB dă cărțile pe față despre motivele divorțului: ”Nu poți continua cu cineva când…”
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că autoapărarea ar trebui să fie curs obligatoriu pentru fete în școală?
Observator » Ştiri externe » Italia şi Spania, măturate de furtuni. "Am fost lovit de scânduri, de scaune, de table. Practic, m-a îngropat"