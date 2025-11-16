Au fost clipe de groază în Italia, unde o trombă a ajuns pe uscat şi a măturat nordul ţării. Vârtejul a smuls acoperişuri, a devastat localuri şi a răsturnat maşini. Probleme au fost şi în Spania, unde furtuna Claudia a revărsat apele peste şosele şi în localităţi.

Italia arată ca după război după ce o trombă a devastata oraşul Genova, din nordul ţării. Străzile s-au transformat în râuri, un zid antic s-a prăbuşit, iar un camion a fost răsturnat de vijelia foarte puternică. În doar câteva minute, totul a devenit de nerecunoscut.

"Am fost lovit de scânduri, de scaune, de table, de tot. Practic, m-a îngropat. În 60 ani, nu am văzut aşa ceva", a spus un martor.

Vijelia a venit în plină zi, când mulţi oameni erau pe stradă.

"La un moment dat am început să văd mai multe obiecte care zboară. M-am oprit şi am simţit că ceva lovise maşina, dar nu ştiam ce era. Am închis ochii pentru o clipă pentru că nu ştiam ce să fac şi eram agitată, pentru că în spate o aveam pe fiica mea", a povestit un localnic.

"Am văzut chioşcul zburând şi mai apoi cum pică în faţa maşinii mele. Apoi am văzut stâlpii. Era un dezastru. Totul zbura în aer. Inclusiv mesele. M-am pus la pământ de frică", a spus alt localnic.

Vântul foarte puternic a spart geamurile unui restaurant. Meteorologii avertizează că regiunile din nordul ţării vor fi şi în zilele următoare sub cod portocaliu de vreme rea.

Dezastru a fost şi în sudul Spaniei. În Sevilla, o porţiune dintr-o autostradă a fost inundată chiar în timp ce o maşină circula pe ea. Din fericire, pompierii i-au salvat la timp pe pasageri.

"Strada a dispărut literalmente. Aici e groapa. Maşina este acolo jos şi sunt patru oameni. Toţi au ieşit afară deja", a povestit un localnic.

Autorităţile au avut peste 300 de intervenţii în oraşul Huelva, unde au căzut 90 de litri pe metru pătrat. Mulţi oameni şi-au baricadat casele înainte de furtună.

"Am pus cărămizile cât de repede am putut. Un prieten zidar mi-a dat o mână de ajutor. A venit seara, la 2 dimineaţa. Am adus sacul cu tencuială şi cărămizile înainte să vină alarma", a declarat un locuitor din zonă.

Meteorologii au anunţat că, de luni, furtuna Claudia îşi va pierde din putere.

