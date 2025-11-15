Dezastru în vestul Europei. Furtuna Claudia a venit cu rafale de peste 100 de kilometri pe oră şi a pus la pământ sute de copaci. În mai multe oraşe, străzile au fost înghiţite de ape, iar oamenii şi-au baricadat casele cu saci cu nisip. În Portugalia, vijelia a omorât trei persoane şi a rănit 20.

În sudul Regatului Unit a plouat într-o zi cât pentru toată luna. Într-un sat din Herefordshire, străzile s-au transformat în adevărate râuri.

Într-o altă localitate din aceeaşi regiune, nivelul apei a atins şi trei metri, iar maşinile au fost complet înghiţite de ape.

Vântul puternic a provocat haos. Rafalele au atins şi 110 kilometri pe oră. Un tren a fost avariat după ce a lovit un copac doborât.

Peste 50 de alerte de inundaţii sunt în vigoare în Marea Britanie, iar ca măsură de precauţie oamenii şi-au baricadat intrările în case cu saci cu nisip.

"Asta nu s-a mai întâmplat până acum. Este incredibil cât de multă apă a venit", a povestit un sinistrat.

Şi în Irlanda, apa a înghiţit în întregime unele drumuri din sud-estul ţării, iar vijelia a lăsat peste 5 mii de case fără curent electric.

Un mort şi 20 de răniţi în Portugalia

În Portugalia, furtuna a făcut victime. 20 de oameni au fost răniţi, iar un bărbat de 80 de ani a murit, după ce o tornadă a măturat un sat de vacanţă din oraşul Albufeira. Într-o suburbie a Lisabonei, două persoane au murit după ce locuinţa lor a fost complet înghiţită de ape.

"După cum mi s-a relatat, pompierii au fost nevoiţi să intre în apă care le ajungea până la piept. Nivelul era destul de mare", a declarat Jose Mendes, şeful unei unităţi de pompieri.

În toată ţara, vântul puternic a pus la pământ peste 600 de copaci şi a smuls acoperişurile caselor.

