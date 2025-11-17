Trei oameni au murit şi alţi trei sunt daţi dispăruţi, după ce furtuna Claudia a măturat vestul Europei. În Franţa, zeci de pompieri caută trupul unui bărbat care a fost luat de puhoaie. În Italia, vremea extremă a lovit centrul şi nordul ţării, acolo unde autorităţile au decretat stare de urgenţă şi au închis şcolile.

Scenele terifiante au fost filmate în departamentul Ardeche, din Franţa. Alarmat de creşterea nivelului râului, un pensionar a coborât să îşi mute maşina. Şuvoaiele dezlănţuite au luat însă vehiculul pe sus, iar proprietarul a căzut şi el în apă.

Imediat, a fost lansată o operaţiune majoră, la care au participat 60 de pompieri, o dronă şi zece scafandri. Trupul victimei nu a fost însă găsit, iar salvatorii cred că şansele ca el să fie încă în viaţă sunt extrem de mici.

Probleme au fost şi în departamentul Drôme, unde un val uriaş de noroi a traversat un oraş cu două mii de locuitori. Totul după ce în zonă a plouat în două zile cât pentru două luni.

Articolul continuă după reclamă

În regiunea Friuli din Italia, o colină a luat-o la vale şi a distrus trei clădiri. O bătrână de 83 de ani şi un bărbat de 32 au fost înghiţiţi de tonele de pământ. Martorii au povestit că bărbatul reuşise să salveze o altă femeie cu câteva minute înainte.

În toată zona, mai multe localităţi au fost inundate de râurile ieşite din matcă. Peste 300 de oameni au fost evacuaţi cu bărcile sau salvaţi cu elicopterele de pe acoperişuri, acolo unde se refugiaseră.

Peste ocean, şase oameni au murit în California după cele mai ploioase trei zile din istoria statului. În unele zone, localnicii au apelat la caiace pentru a putea ieşi din case. Zeci de copaci au fost puşi la pământ, iar mulţi au distrus în cădere maşini şi stâlpi de electricitate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰