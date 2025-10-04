Japonia ar putea avea prima femeie premier din istorie. Sanae Takaichi, considerată o naţionalistă radicală

Sanae Takaichi, o naţionalistă radicală cu poziţii ultraconservatoare, a urma să devină prima femei prim-ministru al Japoniei. Ea a fost aleasă sâmbătă lidera Partidului Liberal-Democrat (PLD), aflat la guvernare, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, îi succede lui Shigeru Ishiba, care a demisionat şi care fusese ales şef al guvernului în octombrie 2024.

Sâmbătă, în al doilea tur al alegerilor pentru conducerea PLD, în care au votat doar aleşi şi membri ai formaţiunii de guvernământ, Sanae Takaichi l-a învins pe ministrul agriculturii, Shinjiro Koizumi, în vârstă de 44 de ani.

"Împreună cu voi toţi, am inaugurat o nouă eră pentru PLD" le-a spus Sanae Takaichi colegilor săi la câteva minute după alegerea sa.

"Tendinţa pe scena politică este o tranziţie de la partidele vechi la unele noi, aşa că PLD trebuie să se reînnoiască pentru a supravieţui", a declarat Sunichi Takase, profesor emerit la Universitatea de Studii Străine din Nagoya, într-un interviu acordat AFP în urmă cu câteva zile.

Sanae Takaichi a declarat recent că nu ar ezita să ceară o renegociere a taxelor vamale cu Statele Unite dacă anumite părţi ale acordului ar fi "nedrepte sau dăunătoare" pentru Japonia.

Ea a adoptat, de asemenea, poziţii ferme cu privire la imigraţie şi turiştii străini, două subiecte care au apărut ca probleme cheie în cursa pentru conducerea Partidului Liberal-Democrat.

Takaichi, fost ministru al securităţii economice a fost, în trecut, un critic ferm al Chinei şi al eforturilor sale de consolidare militară în regiunea Asia-Pacific.

Prezenţa femeilor este scăzută în politica niponă şi în consiliile de administraţie ale corporaţiilor: Japonia ocupă locul 118 din 146 în raportul pe 2025 al Forumului economic mondial privind egalitatea de gen. Islanda, Finlanda şi Norvegia ocupă primele trei locuri.

Takaichi se bucură de un sprijin larg în cadrul aripii conservatoare a PLD şi în rândul susţinătorilor fostului prim-ministru Shinzo Abe, asasinat în 2022.

