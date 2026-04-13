Video Jennifer Lopez, apariţie surpriză pe scena festivalului de muzică de la Coachella

La 56 de ani, Jennifer Lopez şi-a făcut debutul la unul dintre cele mai mari şi cunoscute festivaluri de muzică din lume. Diva a fost invitata surpriză a celebrului DJ David Guetta pe scena de la Coachella.

de Redactia Observator

la 13.04.2026 , 21:26

JLo şi David Guetta au interpretat pentru prima dată live piesa lor, "Save Me Tonight". 

Deşi celebrul festival din California abia a început, fanii sunt de părere că duet-ul artistei cu celebrul DJ va intra în istorie drept unul dintre cele mai apreciate momente ale evenimentului.

Fanii Coachella nu au aceleaşi cuvinte de laudă pentru Justin Bieber, care a concertat dumincă seară pe scena principală. Deşi artistul a fost considerat cap de afiş, cei care au asistat la concert spun că este cea mai proastă reprezentaţie din istoria Coachella, după ce jumătate din concert Bieber a dat play unor piese mai vechi cu el direct de pe Youtube. 

