Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Jilly Cooper, autoarea romanelor Rivals şi Riders, a murit după o căzătură

Autoarea britanică de romane de dragoste Jilly Cooper a încetat din viață la vârsta de 88 de ani, în urma unei căzături, relatează luni DPA/PA Media.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 14:21
Jilly Cooper, autoarea romanelor Rivals şi Riders, a murit după o căzătură - Profimedia Images

Copiii scriitoarei, Felix și Emily, au declarat că moartea mamei lor, survenită duminică dimineață, a fost un "șoc total".

"Mama a fost lumina strălucitoare din viețile noastre. Dragostea ei pentru toată familia și prieteni nu cunoștea limite. Moartea ei neașteptată a venit ca un șoc total", au declarat ei. "Suntem foarte mândri de tot ce a realizat și nu ne putem imagina viața fără zâmbetul ei molipsitor și râsul cu care ne înconjura", au adăugat copiii autoarei.

Cooper a devenit cunoscută mai ales pentru romanele sale din seria "The Rutshire Chronicles". Una dintre cărți, "Rivals", a fost recent adaptată pentru televiziune de Disney+.

Articolul continuă după reclamă

Agenta ei, Felicity Blunt, a declarat: "Inteligentă emoțional, incredibil de generoasă, cu un spirit de observație ascuțit și extrem de amuzantă, Jilly Cooper va fi profund regretată de toți cei de la (agenția) Curtis Brown și de pe platoul de filmare al serialului 'Rivals'. Am pierdut o prietenă, o aliată, o confidentă și un mentor. Însă știu că ea va trăi veșnic prin cuvintele pe care le-a așternut pe hârtie și pe ecran".

Jilly Cooper a publicat primul său roman de dragoste în 1975. Cea mai recentă carte a sa este "Tackle!", lansată în 2023.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

jilly cooper scriitoare disney
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
Carmen Grebenișan a născut! Cine a făcut anunțul, înainte ca proaspăta mămică să vorbească despre nașterea fiului ei
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate?
Observator » Ştiri externe » Jilly Cooper, autoarea romanelor Rivals şi Riders, a murit după o căzătură