Jim Mitchum, fiul legendarului actor Robert Mitchum. Starul din Thunder Road s-a stins după o lungă suferinţă

A murit Jim Mitchum, fiul actorului legendar de la Hollywood Robert Mitchum. . Şi-a făcut debutul la vârsta de 8 ani, iar la vârsta de 16 ani, acesta a jucat alături de tatăl său în Thunder Road.

Jim Mitchum, fiul actorului legendar de la Hollywood Robert Mitchum, care la vârsta de 16 ani a jucat alături de tatăl său în filmul cult Thunder Road (1958), a murit pe 20 septembrie, la vârsta de 84 de ani, la ferma sa din Skull Valley, Arizona, după o lungă suferință.

Actorul a murit înconjurat de cei dragi

Decesul a fost anunțat astăzi de un purtător de cuvânt al familiei, care a precizat că soția lui Mitchum, Pamela, se afla la căpătâiul său, alături de pudelul lor iubit. Născut pe 8 mai 1941, la Los Angeles, din actorul Robert Mitchum, cunoscut pentru rolul din The Night of the Hunter, și Dorothy Spence Mitchum, Jim Mitchum și-a făcut debutul în film la vârsta de 8 ani, în westernul Colorado Territory, regizat de Raoul Walsh. Deși mama sa a dorit să-l țină departe de lumina reflectoarelor, asemănarea izbitoare cu tatăl său la vârsta de 16 ani a făcut ca tânărul să fie distribuit în rolul fratelui mai mic al lui Robert Mitchum în Thunder Road. Robert Mitchum a produs filmul, care spune povestea unor contrabandiști de whiskey din sudul Statelor Unite, confruntați cu agenți federali și cu lumea crimei organizate.

În Thunder Road, Jim Mitchum (creditat uneori și ca James Mitchum) interpreta rolul unui mecanic auto, ceea ce i-a trezit un interes real pentru cursele de mașini și l-a determinat să lucreze o perioadă la automobilele lui Elvis Presley.

Mitchum a încercat întâi o carieră în muzică

Cei doi au devenit prieteni, iar Mitchum a încercat pentru scurt timp o carieră muzicală, lansând în 1961 single-ul Lonely Birthday, care însă nu a avut succes.

Deși încercarea în muzică a eșuat, Mitchum s-a dedicat mai serios actoriei, apărând în 11 filme și seriale în anii 1960. Printre cele mai notabile se numără The Victors (1963) — o dramă despre Al Doilea Război Mondial cu George Peppard, Albert Finney și prietenul său George Hamilton —, Ride the Wild Surf (1964), alături de Fabian și Shelley Fabares, In Harm’s Way (1965) cu John Wayne și Kirk Douglas, și Ambush Bay (1966) cu Hugh O’Brien și Mickey Rooney.

În 1971, Mitchum a avut o apariție scurtă în clasicul Two-Lane Blacktop al lui Monte Hellman, cu James Taylor și Dennis Wilson. Tot în acea perioadă, el s-a numărat printre prietenii lui Dennis Hopper (împreună cu Peter Fonda și Kris Kristofferson) invitați în Peru pentru filmările peliculei The Last Movie, un eșec notoriu. În timpul filmărilor, Mitchum a realizat un scurt documentar despre producție, intitulat The Last Movie Movie. Un alt rol notabil a fost în Moonrunners (1975), film care a inspirat celebra serie TV The Dukes of Hazzard.

Jim Mitchum s-a retras din actorie în 1994, cu trei ani înainte de moartea tatălui său. În anii următori, s-a dedicat creșterii cailor din rasa Quarter Horse la ferma sa din Skull Valley și a dezvoltat o linie de băuturi alcoolice artizanale – inclusiv o marcă de moonshine (whiskey de porumb tradițional) și un whiskey de secară, Robert’s Rye, în omagiu adus filmelor tatălui său Thunder Road și Out of the Past.

Căsătoria lui Mitchum din 1968 cu actrița Wende Wagner s-a încheiat cu un divorț după zece ani. În 1985 s-a recăsătorit cu Vivian Ferrand, de care a divorțat în 1995. În 1993, a cunoscut-o pe profesoara de literatură engleză Pamela K. Smith din Arizona, cu care a legat o prietenie transformată ulterior într-o poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit în 2025.

Pe lângă soția sa, Mitchum îl lasă în urmă pe fratele său, Christopher Mitchum, sora sa, Petrine Day Mitchum, fiica Ana Liljeback, fiii Will Spence Mitchum și Brian Price Mitchum, fiica Caitlin Ann Mitchum, fiica vitregă Tiffany Mitchum Greene, precum și o numeroasă familie extinsă, incluzând gineri, nurori, nepoți și nepoate.

