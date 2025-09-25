Jimmy Kimmel, audienţă record la revenirea pe TV. 6 milioane de telespectatori i-au urmărit discursul

Revenirea show-ului Jimmy Kimmel Live a avut un succes răsunător. Peste 6 milioane de telespectatori a avut prima apariţie a prezentatorului după suspendarea "pe termen nelimitat" de săptămâna trecută.

"Aş vrea să clarific ceva pentru că este important pentru mine, ca om. Trebuie să înţelegeţi că nu a fost niciodată intenţia mea să fac lumină asupra uciderii unui tânăr. Şi cred că nu este nimic amuzant în asta", a precizat Jimmy Kimmel la revenirea pe micile ecrane.

Discursul lui Kimmel, afectat totuşi de evenimentele recente, a avut cel mai mare rating înregistrat în ultimii zece ani. Monologul de 28 de minute a strâns peste 16 milioane de vizualizări în doar 12 ore pe Youtube şi Instagram, un alt record cu care Kimmel se poate mândri.

Nemulţumit de reapariţia show-ului în grila ABC şi de comentariile acide la adresa sa a fost însă preşedintele Donald Trump, care a trecut inclusiv la ameninţări pe Truth Social şi a făcut referire la un proces de defăimare care s-ar putea repeta.

Jimmy Kimmel a revenit pe micile ecrane la şase zile după ce emisiunea a fost suspendată

Jimmy Kimmel a revenit pe micile ecrane la şase zile după ce remarcile sale despre asasinarea activistului de dreapta Charlie Kirk a determinat grupul Disney să îi suspende emisiunea la presiunea administraţiei preşedintelui Donald Trump. Reprezentanţii grupului Disney au declarat iniţial că remarcile lui Jimmy Kimmel au fost "inoportune" şi "lipsite de tact", potrivit Agerpres.

Săptămâna trecută, Jimmy Kimmel a declarat că susţinătorii lui Donald Trump au dorit neapărat să îl descrie pe asasinul lui Charlie Kirk "ca fiind orice altceva decât unul de-al lor" şi i-a acuzat că au încercat "să câştige puncte politice" din uciderea lui Kirk. Nexstar Media Group şi Sinclair au decis marţi să nu mai difuzeze emisiunea "Jimmy Kimmel Live!" pe cele 70 de posturi afiliate canalului ABC pe care le deţin şi le gestionează, care acoperă aproximativ 23% din gospodăriile din Statele Unite. Acest lucru înseamnă că emisiunea nu a putut fi vizionată la televiziune în zone precum Seattle, Salt Lake City, Utah, Nashville şi New Orleans, printre alte pieţe. De asemenea, emisiunea nu a fost difuzată nici în Washington D.C.

Ca reacţie la remarcile lui Jimmy Kimmel de săptămâna trecută, preşedintele Comisiei Federale de Comunicaţii din Statele Unite, Brendan Carr, a ameninţat cu lansarea unei anchete care să vizeze canalul de televiziune ABC şi posturile sale afiliate. El a îndemnat posturile de televiziune să renunţe la emisiunea lui Jimmy Kimmel, în caz contrar acestea riscând să se confrunte cu posibile amenzi şi cu revocarea licenţelor de difuzare.

