Joe Biden îl felicită pe Donald Trump pentru pacea din Gaza: "Drumul către acest acord nu a fost uşor"
Fostul preşedinte Joe Biden a emis luni o declaraţie în care şi-a exprimat profunda uşurare şi recunoştinţă după eliberarea ultimilor 20 de ostatici în viaţă şi anunţarea unei noi încetări a focului în Gaza, relatează CNN.
Joe Biden îl felicită pe Donald Trump pentru pacea din Gaza: "Drumul către acest acord nu a fost uşor"
Într-o rară manifestare de recunoştinţă, Biden l-a felicitat pe preşedintele Donald Trump pentru ajutorul acordat în negocierea acordului, menţionând în acelaşi timp eforturile propriului său guvern de a pune capăt războiului.
