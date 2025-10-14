Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Joe Biden îl felicită pe Donald Trump pentru pacea din Gaza: "Drumul către acest acord nu a fost uşor"

Fostul preşedinte Joe Biden a emis luni o declaraţie în care şi-a exprimat profunda uşurare şi recunoştinţă după eliberarea ultimilor 20 de ostatici în viaţă şi anunţarea unei noi încetări a focului în Gaza, relatează CNN.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 07:39
Joe Biden îl felicită pe Donald Trump pentru pacea din Gaza: "Drumul către acest acord nu a fost uşor" Joe Biden îl felicită pe Donald Trump pentru pacea din Gaza: "Drumul către acest acord nu a fost uşor" - Profimedia

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Într-o rară manifestare de recunoştinţă, Biden l-a felicitat pe preşedintele Donald Trump pentru ajutorul acordat în negocierea acordului, menţionând în acelaşi timp eforturile propriului său guvern de a pune capăt războiului.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

joe biden donald trump gaza israel pace
Înapoi la Homepage
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA?
Observator » Ştiri externe » Joe Biden îl felicită pe Donald Trump pentru pacea din Gaza: "Drumul către acest acord nu a fost uşor"