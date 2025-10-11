Joe Biden luptă cu cancerul de prostată. Ce tratament urmează fostul președinte

Fostul preşedinte al Statelor Unite, Joe Biden, urmează un tratament cu radioterapie după ce, în luna mai, a fost diagnosticat cu cancer de prostată, conform Reuters, informează News.ro.

Informaţia a fost confirmată sâmbătă de un purtător de cuvânt al fostului lider american. Tratamentul face parte din protocolul medical recomandat pentru această formă de cancer, iar echipa sa medicală monitorizează cu atenţie evoluţia stării de sănătate a fostului preşedinte.

"Ca parte a planului de tratament pentru cancerul de prostată, preşedintele Biden urmează în prezent un tratament cu radiaţii şi un tratament hormonal", a declarat purtătorul de cuvânt.

Biden, care împlineşte 83 de ani luna viitoare, a fost supus în septembrie unei proceduri cunoscute sub numele de "chirurgie Mohs" pentru a îndepărta celule canceroase de pe piele.

Fostul preşedinte democrat a dezvăluit în luna mai că a fost diagnosticat cu cancer de prostată metastatic.

Echipa sa a declarat că boala este agresivă, dar sensibilă la hormoni, ceea ce înseamnă că este probabil să răspundă la tratament.

