Democratul a declarat că urmează deja un tratament împotriva bolii şi se aşteaptă să o învingă. Biden i-a îndemnat pe americani să apere democraţia SUA și să lase deoparte disputele politice. Anunţul că Biden are cancer a ridicat semne de întrebare americanilor.

"Prognosticul este bun. Lucrăm la tot. Mergem înainte. Așa că mă simt bine", le-a spus Biden reporterilor după un eveniment memorial pentru veterani din Delaware.

El a menționat că a decis asupra unei opțiuni de tratament și că va lua diverse medicamente. Cancerul nu s-a răspândit în alte organe, a spus Biden, iar oasele sale sunt puternice. Biden a adăugat că "unul dintre chirurgii de top din lume" lucrează cu el, conform ABC News.

Familia sa este, de asemenea, optimistă în privința diagnosticului, a precizat el. Când a fost întrebat despre controversele recente privind capacitățile sale mentale și fizice din timpul mandatului, Biden a glumit cu un zâmbet: "Puteți vedea asta - sunt incompetent mental și nu pot să merg".

Democratul fusese declarat sănătos şi apt să conducă Statele Unite anul trecut. Familia Biden a mai fost îndoliată din cauza cancerului. Fiul cel mare al fostului preşedinte a murit acum 10 ani din cauza unei tumori cerebrale.

"Politica noastră a devenit atât de divizată şi atât de amară. În toţi anii în care am făcut asta. Nu am crezut niciodată că vom ajunge în acest punct. Dar am ajuns. Democraţia americană a rezistat timp de aproape 250 de ani. Fiecare generaţie trebuie să lupte pentru a menţine această democraţie de fiecare dată", a declarat Joe Biden.

